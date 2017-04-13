ФИФА рассмотрит апелляцию Месси 4 мая

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси 4 мая должен явиться в штаб-квартиру ФИФА, где он должен будет дать объяснения по поводу своей четырехматчевой дисквалификации за оскорбление бокового арбитра поединка отборочного турнира ЧМ-2018 против сборной Чили.

Ожидается, что Месси прибудет в Цюрих с адвокатами Ассоциации футбола Аргентины, которые будут добиваться сокращения дисквалификации футболиста до двух матчей.