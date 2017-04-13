ФИФА рассмотрит апелляцию Месси 4 мая
Вчера, 20:45 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси 4 мая должен явиться в штаб-квартиру ФИФА, где он должен будет дать объяснения по поводу своей четырехматчевой дисквалификации за оскорбление бокового арбитра поединка отборочного турнира ЧМ-2018 против сборной Чили.
Ожидается, что Месси прибудет в Цюрих с адвокатами Ассоциации футбола Аргентины, которые будут добиваться сокращения дисквалификации футболиста до двух матчей.
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Надо наказать как Ерёменко по полной программе.
Другим будет не повадно...
И авторитет организации как ФИФА - будет почитаем.
Нельзя позволять ни одному игроку матом покрывать судью и тем более глядя ему в глаза...!
Это что за наглость такая....?!
Если сегодня Месси позволят это безнаказанно вытворять...то завтра за ним потянутся и другие и судьи будут просто беззащитны от таких игроков!