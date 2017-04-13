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ФИФА рассмотрит апелляцию Месси 4 мая

Соккер.Ру // Отбор ЧМ-2018. Южная Америка, Заграница: игроки, Аргентина, Месси Лионель
Вчера, 20:45 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси 4 мая должен явиться в штаб-квартиру ФИФА, где он должен будет дать объяснения по поводу своей четырехматчевой дисквалификации за оскорбление бокового арбитра поединка отборочного турнира ЧМ-2018 против сборной Чили.

Ожидается, что Месси прибудет в Цюрих с адвокатами Ассоциации футбола Аргентины, которые будут добиваться сокращения дисквалификации футболиста до двух матчей.

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