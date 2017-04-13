Румменигге: «К ответному матчу с „Реалом“ Левандовски будет готов на 100%»
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: игроки, Бавария, Румменигге Карл-Хайнц , Левандовски Роберт
Сегодня, 11:22 | Источник: Kicker.de | Редакция: Роман Мельник
В матче чемпионата Германии нападающий «Баварии» Роберт Левандовски получил повреждение, но, по заверению тренера, должен был сыграть с «Реалом» в Лиге чемпионов. Тем не менее, польский форвард так и не принял участие в матче, а его команда проиграла со счетом 1:2. Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заверил, что к ответному поединку игрок точно будет готов:
«Наш медперсонал проделал отличную работу, но выпускать Левандовски в первом матче с „Реалом“ было большим риском. К ответной встрече он будет готов на 100%».
Напомним, ответный поединок состоится 18 апреля в Мадриде.
Другие материалы по теме:
Вадим Багров
«Соккер.ру» после десяти сэйвов Нойера, сохранивших для «Баварии» шансы на полуфинал ЛЧ, предлагает поговорить о сильнейших и ваших любимых вратарях.
Станислав Горин
Джеррард и другие видные эксперты удивляются, что в «Барселоне» есть средние футболисты? В ответ «Соккер.ру» ищет трансферные выходы, чтобы гранд не зачах.
Или войдите через
А так Баварии нечего делать в финале с такой игрой.
Перес: "В составе Реала"
Один Роббен играл за всю атаку Мюнхена.
На Бернабеу будет заруба!,но Мадриду достаточно скатать и вНичью..
а Мадрид всегда играет на победу.
Ибо лучший клуб мира,ОФИЦИАЛЬНО.
Как только обсуждение игр Барселоны с кем-либо - так фаны ФКБ устраивают в комментах вонь, гадости и т.п.
Это менталитет такой? Вон, игра с Юве, так там и Буфона об......рали и всех.....
его очень не хватало
Сливки дома 3-0 на классе победят.