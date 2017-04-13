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Румменигге: «К ответному матчу с „Реалом“ Левандовски будет готов на 100%»

Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: игроки, Бавария, Румменигге Карл-Хайнц , Левандовски Роберт
Сегодня, 11:22 | Источник: Kicker.de | Редакция: Роман Мельник

В матче чемпионата Германии нападающий «Баварии» Роберт Левандовски получил повреждение, но, по заверению тренера, должен был сыграть с «Реалом» в Лиге чемпионов. Тем не менее, польский форвард так и не принял участие в матче, а его команда проиграла со счетом 1:2. Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заверил, что к ответному поединку игрок точно будет готов:

«Наш медперсонал проделал отличную работу, но выпускать Левандовски в первом матче с „Реалом“ было большим риском. К ответной встрече он будет готов на 100%».

Напомним, ответный поединок состоится 18 апреля в Мадриде.

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