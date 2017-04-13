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Азар, Ибрагимович и Канте сразятся за звание игрока года в АПЛ

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Ибрагимович Златан, Лукаку Ромелу, Азар Эден, Канте Н'Голо, Санчес Алексис, Кейн Харри, Алли Деле, Сане Лерой, Пикфорд Джордан, Кин Майкл
Сегодня, 13:49 | Источник: Твиттер PFA | Редакция: Роман Мельник

Профессиональная футбольная ассоциация Англии объявила список футболистов, среди которых выберут игрока года в Премьер-Лиге. Среди номинантов оказались Эден Азар («Челси»), Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Н'Голо Канте («Челси»), Ромелу Лукаку («Эвертон») и Алексис Санчес («Арсенал»).

Аналогичная номинация проводится и среди молодых игроков. Здесь между собой сразятся Ромелу Лукаку («Эвертон»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Деле Алли («Тоттенхэм»), Лерой Сане («Манчестер Сити»), Джордан Пикфорд («Сандерленд») и Майкл Кин («Бернли»).

Награждение лучшего футболиста года состоится во второй половине апреля. Напомним, в прошлый раз игроком года признали полузащитника «Лестера» Рияда Мареза.

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