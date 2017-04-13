Азар, Ибрагимович и Канте сразятся за звание игрока года в АПЛ

Профессиональная футбольная ассоциация Англии объявила список футболистов, среди которых выберут игрока года в Премьер-Лиге. Среди номинантов оказались Эден Азар («Челси»), Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Н'Голо Канте («Челси»), Ромелу Лукаку («Эвертон») и Алексис Санчес («Арсенал»).

Аналогичная номинация проводится и среди молодых игроков. Здесь между собой сразятся Ромелу Лукаку («Эвертон»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Деле Алли («Тоттенхэм»), Лерой Сане («Манчестер Сити»), Джордан Пикфорд («Сандерленд») и Майкл Кин («Бернли»).

Награждение лучшего футболиста года состоится во второй половине апреля. Напомним, в прошлый раз игроком года признали полузащитника «Лестера» Рияда Мареза.