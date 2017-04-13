Азар, Ибрагимович и Канте сразятся за звание игрока года в АПЛ
Профессиональная футбольная ассоциация Англии объявила список футболистов, среди которых выберут игрока года в Премьер-Лиге. Среди номинантов оказались Эден Азар («Челси»), Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Н'Голо Канте («Челси»), Ромелу Лукаку («Эвертон») и Алексис Санчес («Арсенал»).
Аналогичная номинация проводится и среди молодых игроков. Здесь между собой сразятся Ромелу Лукаку («Эвертон»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Деле Алли («Тоттенхэм»), Лерой Сане («Манчестер Сити»), Джордан Пикфорд («Сандерленд») и Майкл Кин («Бернли»).
Награждение лучшего футболиста года состоится во второй половине апреля. Напомним, в прошлый раз игроком года признали полузащитника «Лестера» Рияда Мареза.
#PFAawards | PFA Players' Player of the Year nominees: @hazardeden10 @Ibra_official @Hkane @nglkante @RomeluLukaku9 @Alexis_Sanchez pic.twitter.com/cZUC7KePQE
— PFA (@PFA) 13 апреля 2017 г.
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Санчес - Стату набил канечна, но в момент когда все решается и нужно вести команду за собой, Чилиец просто отрабатывает контракт.
Канте - Один из творцов побед Синих, но футболистов которые не создают, а разрушают, личными наградами не балуют.
Лукаку - Игрок середника, как правило лучшими становятся в лучших командах.
Азар и Кейн - Лидеры своих команд, один в создании, второй в завершении, они и сразятся за звание игрока года в АПЛ, но получить его сможет только тот, кто возьмет чемпионство АПЛ.
ОН БЫ ИМ ШАНСОВ НЕ ОСТАВИЛ
Его бы в Ювентус.
Алексей, думайте в дальнейшем, что и как Вы говорите!