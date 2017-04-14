Бабел - игрок недели в Лиге Европы
Соккер.Ру // Лига Европы 2016/2017, Заграница: события, Аякс, Бешикташ, Ман Юнайтед, Бабел Райан, Мхитарян Генрих, Классен Дэви
Вчера, 18:19 | Источник: Твиттер УЕФА | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Бешикташа» Райан Бабел признан лучшим игроком недели в Лиге Европы. Форвард забил единственный мяч своей команды во вчерашнем поединке 1/4 финала турнира с «Лионом» (1:2). Игрок набрал 34 % голосов болельщиков.
На втором месте оказался капитан «Аякса» Дэви Классен (30 %), оформивший дубль в ворота «Шальке».
Третий - Генрих Мхитарян из МЮ (25 %). Он отличился голом в поединке с «Андерлехтом» (1:1).
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