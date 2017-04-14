Боатенг и Хуммельс пропустят ближайший матч Бундеслиги
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: игроки, Левандовски Роберт, Анчелотти Карло , Боатенг Джером, Хуммельс Матс
Вчера, 19:30 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о состоянии здоровья своих футболистов.
«Боатенг и Хуммельс не сыграют с „Байером“. У Джерома есть мышечные проблемы, но мы надеемся, что он сможет сыграть с „Реалом“.
Таким образом, с „Байером“ в центре защиты выйдет Алаба, а на левом фланге выступит Бернат. Надеюсь, Хуммельс поможет нам в Мадриде.
Левандовски работает индивидуально и чувствует себя хорошо».
Напомним, что в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» дома проиграла «Реалу» (1:2).
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Удачи Реалу! Успехов и больших побед! Пусть выиграют всё возможное!
Главное - предельная концентрация в середине поля и в завершении атак. А то последний и предпоследний пасы идеальные, а забивать некому (когда Левы нет).
Нужно придушить Реал на Бернабеу, чтобы он мог только выбивать мячи из своей штрафной, а не развивать атаки.
Если сыграют так, как в первом тайме ответного мачта 1/2 финала прошлой ЛЧ (с Атлетико), Реалу не жить - его оборона существенно уступает обороне Атлетико прошлогоднего образца.