Боатенг и Хуммельс пропустят ближайший матч Бундеслиги

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о состоянии здоровья своих футболистов.

«Боатенг и Хуммельс не сыграют с „Байером“. У Джерома есть мышечные проблемы, но мы надеемся, что он сможет сыграть с „Реалом“.

Таким образом, с „Байером“ в центре защиты выйдет Алаба, а на левом фланге выступит Бернат. Надеюсь, Хуммельс поможет нам в Мадриде.

Левандовски работает индивидуально и чувствует себя хорошо».

Напомним, что в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» дома проиграла «Реалу» (1:2).