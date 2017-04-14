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Боатенг и Хуммельс пропустят ближайший матч Бундеслиги

Матч: БайерБайер-:-БаварияБавария
Начало матча: Сегодня, 19:30
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: игроки, Левандовски Роберт, Анчелотти Карло , Боатенг Джером, Хуммельс Матс
Вчера, 19:30 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о состоянии здоровья своих футболистов.

«Боатенг и Хуммельс не сыграют с „Байером“. У Джерома есть мышечные проблемы, но мы надеемся, что он сможет сыграть с „Реалом“. 

Таким образом, с „Байером“ в центре защиты выйдет Алаба, а на левом фланге выступит Бернат. Надеюсь, Хуммельс поможет нам в Мадриде.

Левандовски работает индивидуально и чувствует себя хорошо».

Напомним, что в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» дома проиграла «Реалу» (1:2).

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