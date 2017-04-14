Морель: «Поведение фанатов перед матчем „Лион“ - „Бешикташ“ – это позор»

Защитник «Лиона» Жереми Морель прокомментировал победу над «Бешикташем» (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Также он выразил сожаление поведением фанатов, которые устроили беспорядки перед началом встречи. Из-за этого игру задержали на 45 минут.

«В конце матча нам улыбнулась удача. В первом тайме мы вели себя робко, но после перерыва показали свои лучшие качества. С учетом того, что происходило на поле во втором тайме, результат закономерен.

То, что происходило перед матчем, – это просто позор. Жаль, что такое происходит. Если такое будет повторяться, то на стадионе останется только один фанатский сектор», — отметил Морель.