Морель: «Поведение фанатов перед матчем „Лион“ - „Бешикташ“ – это позор»
Сегодня, 03:06 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Павел Молочный
Защитник «Лиона» Жереми Морель прокомментировал победу над «Бешикташем» (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Также он выразил сожаление поведением фанатов, которые устроили беспорядки перед началом встречи. Из-за этого игру задержали на 45 минут.
«В конце матча нам улыбнулась удача. В первом тайме мы вели себя робко, но после перерыва показали свои лучшие качества. С учетом того, что происходило на поле во втором тайме, результат закономерен.
То, что происходило перед матчем, – это просто позор. Жаль, что такое происходит. Если такое будет повторяться, то на стадионе останется только один фанатский сектор», — отметил Морель.
Другие материалы по теме:
Вчера
Станислав Горин
Роналду первым в истории футбола добрался до отметки в сто голов в европейских кубках. Огорчал только «фермеров»? Проверяем на «Соккер.ру».
Вадим Багров
«Соккер.ру» после десяти сэйвов Нойера, сохранивших для «Баварии» шансы на полуфинал ЛЧ, предлагает поговорить о сильнейших и ваших любимых вратарях.
Станислав Горин
Джеррард и другие видные эксперты удивляются, что в «Барселоне» есть средние футболисты? В ответ «Соккер.ру» ищет трансферные выходы, чтобы гранд не зачах.
Или войдите через