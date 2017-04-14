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Морель: «Поведение фанатов перед матчем „Лион“ - „Бешикташ“ – это позор»

Матч: ЛионЛион2 : 1БешикташБешикташ
Соккер.Ру // Лига Европы 2016/2017, Заграница: игроки, Морель Жереми
Сегодня, 03:06 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Павел Молочный

Защитник «Лиона» Жереми Морель прокомментировал победу над «Бешикташем» (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Также он выразил сожаление поведением фанатов, которые устроили беспорядки перед началом встречи. Из-за этого игру задержали на 45 минут.

«В конце матча нам улыбнулась удача. В первом тайме мы вели себя робко, но после перерыва показали свои лучшие качества. С учетом того, что происходило на поле во втором тайме, результат закономерен.

То, что происходило перед матчем,  это просто позор. Жаль, что такое происходит. Если такое будет повторяться, то на стадионе останется только один фанатский сектор», — отметил Морель.

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