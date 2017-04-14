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Роналду стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: игроки, Реал, Роналду Криштиану
Сегодня, 14:50 | Источник: Твиттер УЕФА | Редакция: Роман Мельник

Нападающего «Реала» Криштиану Роналду признали лучшим игроком минувшей недели в Лиге чемпионов. Футболист набрал 57% голосов на сайте УЕФА. В матче с «Баварией» португалец оформил дубль и принес своей команде победу.

Помимо Роналду, на звание лучшего игрока претендовали Пауло Дибала («Ювентус»), Килиан Мбаппе («Монако») и Антуан Гризманн («Атлетико»). 

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