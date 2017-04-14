Роналду стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Сегодня, 14:50 | Источник: Твиттер УЕФА | Редакция: Роман Мельник
Нападающего «Реала» Криштиану Роналду признали лучшим игроком минувшей недели в Лиге чемпионов. Футболист набрал 57% голосов на сайте УЕФА. В матче с «Баварией» португалец оформил дубль и принес своей команде победу.
Помимо Роналду, на звание лучшего игрока претендовали Пауло Дибала («Ювентус»), Килиан Мбаппе («Монако») и Антуан Гризманн («Атлетико»).
Криштиану Роналду признан Лучшим игроком недели в #ЛигаЧемпионов c 57% голосов 💪 pic.twitter.com/IRr8QFeM68
— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 14 апреля 2017 г.
Другие материалы по теме:
Станислав Горин
Гранды ищут выход на форварда «Монако», который первым в истории забил три мяча в плей-офф ЛЧ в восемнадцать лет. «Соккер.ру» изучает судьбу и игру Мбаппе.
Вчера
Станислав Горин
Роналду первым в истории футбола добрался до отметки в сто голов в европейских кубках. Огорчал только «фермеров»? Проверяем на «Соккер.ру».
Вадим Багров
«Соккер.ру» после десяти сэйвов Нойера, сохранивших для «Баварии» шансы на полуфинал ЛЧ, предлагает поговорить о сильнейших и ваших любимых вратарях.
Станислав Горин
Джеррард и другие видные эксперты удивляются, что в «Барселоне» есть средние футболисты? В ответ «Соккер.ру» ищет трансферные выходы, чтобы гранд не зачах.
Или войдите через
P.S. ни одного сектанта на ветке, Юве и Реал конкретно их прихлопнули.
https://www.youtube.com/watch?v=7qbEt_lSib4
Интересно, а если бы месю не накачали соматропином, за кого болел бы таров?
Наверное всё-таки за Роналду, или за Ибрагимовича... )
думаю он будет на дне Тихого океана.
Португалец вынес матч,против гранда с одним из лучших киперов мира,
отправив ему дубль и отпразновав 100й голещник в еврокубках.
И это в Мюнхене!.
Дибала тож оч хорош,просто накаутирвал Барсу.
Поздравления ребятам.