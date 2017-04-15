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Карасёв: «Я готов судить матч ЦСКА - „Спартак“»

Матч: ЦСКАЦСКА-:-СпартакСпартак
Начало матча: 30.04.2017, 17:00
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Судейство, Карасев Сергей
Сегодня, 05:17 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Российский арбитр Сергей Карасёв заявил о готовности обслужить матч 26-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком»:

«Мне могут доверить встречу ЦСКА - „Спартак“? Не могу ничего сказать. Не в курсе назначений на матчи. Решение принимается буквально за четыре-пять дней до тура».

«Готов ли я работать на дерби? Думаю, да. Я в хорошей физической форме. Всё делаю для того, чтобы быть в тонусе – тренируюсь каждый день. Сдал много нормативов в России и в УЕФА. Хотелось бы судить больше, но так сложилась ситуация.

Готов полностью, и матч „Аякс“ - „Шальке“ тому подтверждение – если кто-то смотрел, то увидел, что мы провели игру на хорошем уровне».

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