Карасёв: «Я готов судить матч ЦСКА - „Спартак“»

Российский арбитр Сергей Карасёв заявил о готовности обслужить матч 26-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком»:

«Мне могут доверить встречу ЦСКА - „Спартак“? Не могу ничего сказать. Не в курсе назначений на матчи. Решение принимается буквально за четыре-пять дней до тура».

«Готов ли я работать на дерби? Думаю, да. Я в хорошей физической форме. Всё делаю для того, чтобы быть в тонусе – тренируюсь каждый день. Сдал много нормативов в России и в УЕФА. Хотелось бы судить больше, но так сложилась ситуация.

Готов полностью, и матч „Аякс“ - „Шальке“ тому подтверждение – если кто-то смотрел, то увидел, что мы провели игру на хорошем уровне».