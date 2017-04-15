МЮ готов выложить 160 млн фунтов за Гризманна и Лукаку
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Эвертон, Атлетико М, Гризманн Антуан, Лукаку Ромелу
Сегодня, 10:04 | Источник: espn.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
По информации британской прессы, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо намерен усилить атакующий потенциал команды во время грядущего трансферного окна.
Сообщается, что манкунианский клуб намерен приобрести нападающих Антуана Гризманна («Атлетико») и Ромелу Лукаку («Эвертон»), тем самым облегчив жизнь форварду Златану Ибрагимовичу, которому зачастую приходится практически в одиночку отдуваться за атаку «красных дьяволов».
По слухам, МЮ готов заплатить за Гризманна и Лукаку порядка 160 млн фунтов.
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