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«Наполи» - «Удинезе»: стартовые составы

Матч: НаполиНаполи0 : 0УдинезеУдинезе
Закончился первый тайм
Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 21:03 | Источник: Твиттер ФК "Наполи" | Редакция: Дмитрий Кристя

Стали известны стартовые составы команд на поединок 32-го тура Серии А «Наполи» - «Удинезе».

«Наполи»: Рейна, Хисай, Альбиоль, Кулибали, Стринич, Аллан, Жоржиньо, Гамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье.

«Удинезе»: Карнезис, Данило, Сапата, Баду, де Пауль, Янкто, Холлфредссон, Видмер, Аднан, Теро, Эрто.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

Ранее в этом туре «Ювентус» обыграл «Пескару» (2:0).

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