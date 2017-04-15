«Наполи» - «Удинезе»: стартовые составы
Сегодня, 21:03 | Источник: Твиттер ФК "Наполи" | Редакция: Дмитрий Кристя
Стали известны стартовые составы команд на поединок 32-го тура Серии А «Наполи» - «Удинезе».
«Наполи»: Рейна, Хисай, Альбиоль, Кулибали, Стринич, Аллан, Жоржиньо, Гамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье.
«Удинезе»: Карнезис, Данило, Сапата, Баду, де Пауль, Янкто, Холлфредссон, Видмер, Аднан, Теро, Эрто.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
Ранее в этом туре «Ювентус» обыграл «Пескару» (2:0).
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