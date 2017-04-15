«Саутгемптон» - «Манчестер Сити»: стартовые составы
Сегодня, 18:42 | Источник: Твиттер ФК "Манчестер Сити" | Редакция: Дмитрий Кристя
Стали известны стартовые составы команд на матч 33-го тура АПЛ «Саутгемптон» - «Манчестер Сити».
«Саутгемптон»: Форстер, Седрик Соареш, Стефенс, Йошида, Бертран, Дэвис, Хейбьерг, Уорд-Праус, Тадич, Редмонд, Габбьядини.
«Манчестер Сити»: Браво, Клиши, Компани, Отаменди, Фернандиньо, Туре, Сане, Силва, Де Брюйне, Навас, Агуэро.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этой встречи.
В первом круге АПЛ эти соперники сыграли вничью (1:1).
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