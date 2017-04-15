Дортмундская «Боруссия» победила «Айнтрахт»
Сегодня, 18:22 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Во встрече 29-го тура Бундеслиги «Боруссия» обыграла «Айнтрахт». Голом отметился Марко Ройс, только вернувшийся после мышечного повреждения.
Дортмунд, «Сигнал Идуна Парк».
«Боруссия» Д - «Айнтрахт» - 3:1 (2:1)
Голы: Ройс 3, Сократис 34, Обамеянг 86 — Фабиан 29.
«Боруссия» Д: Бюрки, Шмельцер, Пишчек, Папастатопулос, Бендер (Гинтер 46), Вайгль (Кастро 77), Кагава, Шахин, Пулишич, Ройс (Дембеле 46), Обамеянг.
Главный тренер: Томас Тухель.
«Айнтрахт»: Градецки, Чендлер, Абраам, Вальехо, Очипка, Гачинович, Маскарель, Фабиан, Ордоньес (Ребич 56), Вольф (Блум 71), Хргота (Баркок 81).
Главный тренер: Нико Ковач.
Судья: Роберт Хартманн.
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