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«Барселона» - «Реал Сосьедад»: стартовые составы

Матч: БарселонаБарселона3 : 2Реал СосьедадРеал Сосьедад
Закончился первый тайм
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 20:55 | Источник: Твиттер ФК "Барселона" | Редакция: Дмитрий Кристя

Стали известны стартовые составы команд на матч 32-го тура Примеры «Барселона» - «Реал Сосьедад».

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Альба, Умтити, Серхи Роберто, Бускетс, Гомеш, Ракитич, Месси, Алькасер, Суарес.

«Реал Сосьедад»: Рульи, Мартинес, Сальдуа, Рауль Навас, Бершиче, Прието, Ильярраменди, Зурутуса, Ойарзабаль, Вела, Жозе Виллиан.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

Ранее «Барселона» выбила «Сосьедад» из Кубка Испании.

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