«Барселона» - «Реал Сосьедад»: стартовые составы
Закончился первый тайм
Сегодня, 20:55 | Источник: Твиттер ФК "Барселона" | Редакция: Дмитрий Кристя
Стали известны стартовые составы команд на матч 32-го тура Примеры «Барселона» - «Реал Сосьедад».
«Барселона»: тер Штеген, Пике, Альба, Умтити, Серхи Роберто, Бускетс, Гомеш, Ракитич, Месси, Алькасер, Суарес.
«Реал Сосьедад»: Рульи, Мартинес, Сальдуа, Рауль Навас, Бершиче, Прието, Ильярраменди, Зурутуса, Ойарзабаль, Вела, Жозе Виллиан.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
Ранее «Барселона» выбила «Сосьедад» из Кубка Испании.
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Прям скучаю.
Жду встречу.
не могу без этого.
Как твое ничего?
А Коут просто корефан Нея и ничего Барсе не добавит. Из него обороняльщик как из меня балерина. А у Барсы и так перекос в атаку
Петуха Неймара нету, Глиномесси не забьёт!
Тяф-Тяф-Тяф
Поржал.
Мадрид будет игать в Класико третьим составом по задумке Зидана!))).