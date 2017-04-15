«Кристал Пэлас» и «Лестер» сыграли вничью
Сегодня, 18:52 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
В поединке 33-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» и «Лестер» сильнейшего не выявили.
Лондон, «Селхарст Парк».
«Кристал Пэлас» - «Лестер» - 2:2 (0:1)
Голы: Кабай 54, Бентеке 70 — Хут 6, Варди 52.
«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Сако, Келли, Уорд, Кабай, Панчон, Таунсенд, Заха (Макартур 84), Миливоевич, Шлупп (ван Анхолт 69), Бентеке.
Главный тренер: Сэм Эллардайс.
«Лестер»: Шмейхель, Беналуан (Чилуэлл 76), Фукс, Симпсон, Хут, Кинг (Дринкуотер 64), Ндиди, Олбрайтон, Марез (Грэй 75), Варди, Ульоа.
Главный тренер: Крейг Шекспир.
Предупреждения: Симпсон 34, Кинг 63.
Судья: Майк Дин.
В первом круге «Лестер» победил «орлов» со счетом 3:1.
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Так что по сути равная битва сегодня была.