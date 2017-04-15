«Кристал Пэлас» и «Лестер» сыграли вничью

В поединке 33-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» и «Лестер» сильнейшего не выявили.

Лондон, «Селхарст Парк».

«Кристал Пэлас» - «Лестер» - 2:2 (0:1)

Голы : Кабай 54, Бентеке 70 — Хут 6, Варди 52.

«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Сако, Келли, Уорд, Кабай, Панчон, Таунсенд, Заха (Макартур 84), Миливоевич, Шлупп (ван Анхолт 69), Бентеке.

Главный тренер: Сэм Эллардайс.

«Лестер»: Шмейхель, Беналуан (Чилуэлл 76), Фукс, Симпсон, Хут, Кинг (Дринкуотер 64), Ндиди, Олбрайтон, Марез (Грэй 75), Варди, Ульоа.

Главный тренер: Крейг Шекспир.

Предупреждения: Симпсон 34, Кинг 63.

Судья: Майк Дин.

В первом круге «Лестер» победил «орлов» со счетом 3:1.