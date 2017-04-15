«Реал» на последних минутах забил победный гол хихонскому «Спортингу»

В поединке 32-го тура Примеры «Реал» сумел переиграть хихонский «Спортинг».

Хихон, стадион «Эль Молинон».

«Спортинг» Х - «Реал» - 2:3 (1:1)

Голы: Чоп 14, Весга 50 — Иско 17, 90, Мората 59.

«Спортинг» Х: Куэльяр, Аморебьета, Кастельяно, Бабен, Лопес, Микель Весга, Гомес (Касес 69), Кармона, Альварес (Афиф 90+2), Хорхе Мере, Чоп (Нди 79).

Главный тренер: Руби.

«Реал»: Касилья, Данило, Начо, Коэнтрау (Марсело 57), Рамос, Ковачич, Хамес, Асенсио, Иско, Васкес (Диас 71), Мората.

Главный тренер: Зинедин Зидан.

Предупреждения: Альварес 34, Кастельяно 61, Лопес 79, Касес 87, Афиф 90+2

Судья: Давид Фернандес Борбалан.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

В первом круге «сливочные» также не без труда одолели клуб из Хихона.