«Реал» на последних минутах забил победный гол хихонскому «Спортингу»
В поединке 32-го тура Примеры «Реал» сумел переиграть хихонский «Спортинг».
Хихон, стадион «Эль Молинон».
«Спортинг» Х - «Реал» - 2:3 (1:1)
Голы: Чоп 14, Весга 50 — Иско 17, 90, Мората 59.
«Спортинг» Х: Куэльяр, Аморебьета, Кастельяно, Бабен, Лопес, Микель Весга, Гомес (Касес 69), Кармона, Альварес (Афиф 90+2), Хорхе Мере, Чоп (Нди 79).
Главный тренер: Руби.
«Реал»: Касилья, Данило, Начо, Коэнтрау (Марсело 57), Рамос, Ковачич, Хамес, Асенсио, Иско, Васкес (Диас 71), Мората.
Главный тренер: Зинедин Зидан.
Предупреждения: Альварес 34, Кастельяно 61, Лопес 79, Касес 87, Афиф 90+2
Судья: Давид Фернандес Борбалан.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
В первом круге «сливочные» также не без труда одолели клуб из Хихона.
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И как же все-таки играет иско! великолепное представление!
браво, Реал!!!
писанины глоров за 20 мин до конца матча коту под хвост))
И как же все-таки играет иско! великолепное представление!
браво, Реал!!!
писанины глоров за 20 мин до конца матча коту под хвост))
Епта,без норм опорника Мадрид пашет на отбой.
Зачем Каземиро выпускать на 89 минуте?)...
лол его могли тупо сломать перед Класико.
Зидан труслив,Перес овно.
Продажа трусов и прибыль это дрлжно быть на второмместе.
Мадрид велик. Но тактика выезда на талантах до поры до времени.
Реал должен громить аутсайдеров,а не отскакивать.
Нет разницы,дублеры или основа,на кону сам Реал.
Меня бесит такая тактика выживания,и очень нам повезло че Барса тож еще пуще погрязла в строений физрука.
Гвардиола б с Барсой вынесла б Мадрид в одну калитку и дома и в гостях.
Зидан фортун.
И это до поры до времени. Нужна твердая построенная игра. Стиль. Харизма.Стержень.
У наших нет ничего из этого.
Только характер,и тот барахлит до 90й минуты мля.
К сожалению пока так...ходим так сказать по краю лезвия. ..!
Надолго ли подобного везения хватит...боюсь даже подумать...!
Единственное, что радует, так это то, что игроки бьются до конца...это в свою очередь так же немаловажная деталь...!
Надеюсь,что таких матчей будет поменьше и Реал будет стараться сводить к минимуму подобные кэмбеки и решать все уже к середине матча!
Клопп или Лев.
Ну или обратно Карло.
Бенз тож самое.
Они не уровень Мадрида.Чичарито и тот был намного сильнее этих бездарей вместоВзятыми.
Реалу нужен нап убийца. Я не устану повторять,им будет Мариано.
Мариано-смесь Роналду-Рауль.
Этот парень бриллиант. Его надо наигрывать,в будущем он будет править нападением Мадрида.
P.S. Иско-топ, со следующего сезона его надо делать уже игроком основы, а Мората, по той игре что он демонстрирует, должен быть основным нападающим, Зидан крайне несправедлив к нему
Отскок очередной.
Ничего нового с дном ЛЛ.
Там бабло на 20 Хамесов.
Ибо щя по чесноку Дима играл б в Мадриде.
Хамес,Бейл, ему и вПодметку не годятся.
барсуки заготовленные письмена засунули куда подальше.)))))) Хала Мадрид братья!
Он сделает из Мадрида неПобедимую машину.