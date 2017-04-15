«Лацио» вырвал ничью у «Дженоа»
В поединке 32-го тура Серии А «Дженоа» и «Лацио» сильнейшего не выявили. Ранее в этом же туре прошло миланское дерби, которое завершилось вничью - 2:2.
Генуя, стадион «Луиджи Феррарис».
«Дженоа» - «Лацио» - 2:2 (1:1)
Голы: Симеоне 10, Пандев 78 — Билья 45+2, Луис Альберто 90+1.
«Дженоа»: Ламанна, Муньос, Бурдиссо, Хентилетти, Нтчам, Лазович, Велозу (Пандев 61), Лаксальт, Ригони (Катальди 73), Палладино, Симеоне (Хильемарк 89).
Главный тренер: Иван Юрич.
«Лацио»: Стракоша, де Врей, Раду (Лукаку 73), Баста, Худт, Милинкович-Савич, Биглия, Фелипе Андерсон (Ломбарди 67), Пароло (Луис Альберто 81), Кейта, Иммобиле.
Главный тренер: Симоне Индзаги.
Предупреждения: Пароло 25, Милинкович-Савич 30, Палладино 40, Ригони 44, Бурдиссо 45, Баста 55, Пандев 79, Ломбарди 90.
На 45+2 минуте Билья не реализовал пенальти (вратарь)
Судья: Фабио Мареска.
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И, конечно же, в который раз нам ставит подножку лациале. Не будет никакой легкой концовки и подготовки к финалу в комфортных условиях. Привет всем специалистам, которые так страстно отправляли бьянкочелести в Лигу Чемпионов. В итоге, как всегда, Лелька оказалась права - нам хотя бы, в ЛЕ пролезть уже за счастье)
И, конечно же, в который раз нам ставит подножку лациале. Не будет никакой легкой концовки и подготовки к финалу в комфортных условиях. Привет всем специалистам, которые так страстно отправляли бьянкочелести в Лигу Чемпионов. В итоге, как всегда, Лелька оказалась права - нам хотя бы, в ЛЕ пролезть уже за счастье)
Удачи вам и не теряйте такие очки. Сегодня надо было брать 3 очка(((
Удачи вам и не теряйте такие очки. Сегодня надо было брать 3 очка(((
Мы все еще на 4-м месте,прихлопнем Интер дома,Сампу и Палермо,на выезде обыграем Кротоне.
ЛЕ от нас никуда не ускользнет
Удачи вам и не теряйте такие очки. Сегодня надо было брать 3 очка(((
И, конечно же, в который раз нам ставит подножку лациале. Не будет никакой легкой концовки и подготовки к финалу в комфортных условиях. Привет всем специалистам, которые так страстно отправляли бьянкочелести в Лигу Чемпионов. В итоге, как всегда, Лелька оказалась права - нам хотя бы, в ЛЕ пролезть уже за счастье)
Прискорбно, что ограничились ничьей с Дженоа, такие команды нужно и можно побеждать.