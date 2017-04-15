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«Лацио» вырвал ничью у «Дженоа»

Матч: ДженоаДженоа2 : 2ЛациоЛацио
Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 17:58 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В поединке 32-го тура Серии А «Дженоа» и «Лацио» сильнейшего не выявили. Ранее в этом же туре прошло миланское дерби, которое завершилось вничью - 2:2.

Генуя, стадион «Луиджи Феррарис».

«Дженоа» - «Лацио» - 2:2 (1:1)
Голы: Симеоне 10, Пандев 78Билья 45+2, Луис Альберто 90+1.

«Дженоа»: Ламанна, Муньос, Бурдиссо, Хентилетти, Нтчам, Лазович, Велозу (Пандев 61), Лаксальт, Ригони (Катальди 73), Палладино, Симеоне (Хильемарк 89).
Главный тренер: Иван Юрич.

«Лацио»: Стракоша, де Врей, Раду (Лукаку 73), Баста, Худт, Милинкович-Савич, Биглия, Фелипе Андерсон (Ломбарди 67), Пароло (Луис Альберто 81), Кейта, Иммобиле.
Главный тренер: Симоне Индзаги.

Предупреждения: Пароло 25, Милинкович-Савич 30, Палладино 40, Ригони 44, Бурдиссо 45, Баста 55, Пандев 79, Ломбарди 90.

На 45+2 минуте Билья не реализовал пенальти (вратарь)

Судья: Фабио Мареска.

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