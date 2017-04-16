Коркут: «Доволен тем, как „Байер“ в меньшинстве играл против „Баварии“»

Главный тренер «Байера» Тайфун Коркут прокомментировал ничейный результат матча 29-го тура чемпионата Германии с «Баварией» (0:0). На 59-й минуте встречи после второй жёлтой карточки поле был вынужден покинуть защитник леверкузенского клуба Тин Едвай.

«Мы знали, что будет тяжело и что придётся в основном бегать без мяча. Я рад за команду и доволен тем, как мы играли в меньшинстве. Для того, чтобы обрести уверенность в своих силах, это было очень важно», — отметил Коркут.