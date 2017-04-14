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Брюс Арена: «К 2026 году перед сборной США можно будет ставить цель победить на ЧМ»

Соккер.Ру // Чемпионат мира 2026, Заграница: тренеры, Арена Брюс
Сегодня, 03:30 | Источник: Foxsports.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер сборной США Брюс Арена считает, что к 2026-му году, когда чемпионат мира по футболу может пройти в США, Канаде и Мексике, Штаты могут претендовать на победу в мировом первенстве:

«Думаю, что в 1994 году ФИФА рассматривала Штаты как развивающуюся страну с футбольной точки зрения и хотела помочь в этом развитии. К 2026 году мы будем страной с давно развитым футболом, полноценным и серьёзным игроком в футбольном мире. Я считаю, что к этому моменту уже можно будет ставить целью нашу победу на чемпионате мира. В 1994-м это было невозможно, так же как и, скажем, в 2010-м. Но 2026-й может стать нашим».

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