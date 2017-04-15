Сампаоли: «Сборная Аргентины? Куда меня только не сватают»

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли прокомментировал информацию о том, что он, якобы, согласился возглавить сборную Аргентины:

«Мне не нужно принимать какие-то решения о своём будущем. Позвольте мне повторить это снова. Меня сватали и в „Барселону“, и в сборную Нидерландов, и в ПСЖ, и в „Арсенал“. Не знаю, в какие другие команды меня ещё собираются отправить. С моим именем просто играют».

Ранее на этой неделе «Севилья» опубликовала заявление, информирующее Ассоциацию футбола Аргентины о том, что любые попытки переманить Сампаоли приветствоваться не будут.

«Если клуб должен выступать с заявлением каждый раз, когда меня сватают в другой клуб, им придётся делать это каждую неделю. Единственное, о чём я говорил с президентом, который является моим единственным начальником, – так это о том, что когда мне будет что сказать, я сообщу ему первым. Я сказал ему это лично в понедельник.

Всю неделю я думаю только о матче с „Валенсией“, о том, как нам победить в воскресенье. Всё остальное – спекуляции, и заявление клуба, откликающееся на слухи обо мне, также не имеет никакого отношения ко мне», — заявил Сампаоли.