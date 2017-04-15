Рейтинг@Mail.ru

Сампаоли: «Сборная Аргентины? Куда меня только не сватают»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: тренеры, Севилья, Аргентина, Сампаоли Хорхе
Сегодня, 04:21 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли прокомментировал информацию о том, что он, якобы, согласился возглавить сборную Аргентины:

«Мне не нужно принимать какие-то решения о своём будущем. Позвольте мне повторить это снова. Меня сватали и в „Барселону“, и в сборную Нидерландов, и в ПСЖ, и в „Арсенал“. Не знаю, в какие другие команды меня ещё собираются отправить. С моим именем просто играют».

Ранее на этой неделе «Севилья» опубликовала заявление, информирующее Ассоциацию футбола Аргентины о том, что любые попытки переманить Сампаоли приветствоваться не будут.

«Если клуб должен выступать с заявлением каждый раз, когда меня сватают в другой клуб, им придётся делать это каждую неделю. Единственное, о чём я говорил с президентом, который является моим единственным начальником, – так это о том, что когда мне будет что сказать, я сообщу ему первым. Я сказал ему это лично в понедельник.

Всю неделю я думаю только о матче с „Валенсией“, о том, как нам победить в воскресенье. Всё остальное – спекуляции, и заявление клуба, откликающееся на слухи обо мне, также не имеет никакого отношения ко мне», — заявил Сампаоли.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 07:00
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 06:26
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
11:31 Шевченко: «Мы едем в „Челси“ на стажировку» 14
03:30 Брюс Арена: «К 2026 году перед сборной США можно будет ставить цель победить на ЧМ» 33
13 апреля 2017
22:44 Слухи Блан летом может возглавить «Интер» 1
21:26 Вальверде не исключает, что может возглавить клуб Премьер-Лиги 3
17:29 Слухи Райкард претендует на пост главного тренера сборной Тайланда 5
15:08 Официально Сборную Алжира возглавил бывший тренер «Гранады» 2
06:32 Симеоне: «Гризманн – невероятный игрок. Даже не знаю, какая у него позиция на поле» 8
04:13 Жардим: «Думаю, Мбаппе достигнет высокого уровня» 1
03:21 Шекспир: «Пройти „Атлетико“ будет крайне тяжело, но „Лестер“ очень хорош дома» 4
03:00 Анчелотти: «Роналду решил исход сегодняшнего матча» 8
все материалы по этой теме
Турниры