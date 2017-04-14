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Шевченко: «Мы едем в „Челси“ на стажировку»

Соккер.Ру // Отбор ЧМ-2018. Европа, Заграница: тренеры, Украина, Шевченко Андрей
Сегодня, 11:31 | Источник: Football.ua | Редакция: Роман Мельник

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о том, что все наставники украинских национальных команд разных возрастов отправятся в Лондон, чтобы пройти стажировку в «Челси»: 

«Сегодня на заседании Комитета национальных сборных команд Украины состоялась очень конструктивная беседа. Такие встречи очень важны, потому что по ходу возникает очень много вопросов, и именно во время таких встреч мы можем быстренько их решать.

Дальнейшие наши планы? Думаю, мы, — все тренеры национальных сборных, — поедем на общую стажировку в Челси на несколько дней, чтобы посмотреть специфику работы, структуру академии и, будем надеяться, первой команды тоже».

Наставник также надеется на то, что главный тренер «Челси» Антонио Конте сможет уделить гостям время.

Напомним, знаменитый украинский футболист Андрей Шевченко возглавил национальную команду Украины в июле 2016 года.

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