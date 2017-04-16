Венгер: «Возможно, Озил уйдёт из „Арсенала“, но контракт надо отрабатывать до конца»
Сегодня, 04:41 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в преддверии выездного матча 33-го тура АПЛ с «Мидлсбро» ушёл от ответа на вопрос о будущем полузащитника «канониров» Месута Озила:
«Нам нужно быть уверенными в том, что в следующем матче мы приложим все усилия.
Контракт Месута Озила, возможно, подходит к концу, но отрабатывать его нужно до последнего дня. Я вижу это так. Мы должны сосредоточиться на важных вещах, то есть на том, что происходит на поле. Спортсмены топ-уровня должны действовать именно так».
Напомним, в предыдущем туре чемпионата Англии «Арсенал» проиграл «Кристал Пэлас» со счётом 0:3.
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