Венгер: «Возможно, Озил уйдёт из „Арсенала“, но контракт надо отрабатывать до конца»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в преддверии выездного матча 33-го тура АПЛ с «Мидлсбро» ушёл от ответа на вопрос о будущем полузащитника «канониров» Месута Озила:

«Нам нужно быть уверенными в том, что в следующем матче мы приложим все усилия.

Контракт Месута Озила, возможно, подходит к концу, но отрабатывать его нужно до последнего дня. Я вижу это так. Мы должны сосредоточиться на важных вещах, то есть на том, что происходит на поле. Спортсмены топ-уровня должны действовать именно так».

Напомним, в предыдущем туре чемпионата Англии «Арсенал» проиграл «Кристал Пэлас» со счётом 0:3.