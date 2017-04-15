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Спаллетти проводит 400-й матч в Серии А в качестве главного тренера

Матч: РомаРома1 : 1АталантаАталанта
Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: тренеры, Спаллетти Лучано
Сегодня, 15:56 | Источник: ФК "Рома" | Редакция: Антон Белюсь

Матч 32-го тура Серии А против «Аталанты» станет 400-м для главного тренера «Ромы» Лучано Спаллетти в рамках чемпионатов Италии.

Добавим, что дебют теперь уже 58-летнего специалиста в Серии А состоялся 31 августа 1997 года. Тогда его «Эмполи» принимал «Рому» - нынешний клуб наставника.

Ходят слухи, что по окончании сезона Спаллетти может возглавить «Интер».

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