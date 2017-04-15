Тони Адамс «станцевал» на тренировке «Гранады»
Сегодня, 14:59 | Источник: Espn.com | Редакция: Антон Белюсь
Новоиспеченный главный тренер «Гранады» Тони Адамс намерен заразить своих подопечных энтузиазмом в надежде сохранить прописку в Ла Лиге по итогам сезона.
Судя по видео, появившемуся в Сети, наставник уже на первых тренировочных занятиях в клубе взял быка за рога. Результат будет виден в будущем, но пока смотрится зажигательно.
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