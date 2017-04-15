Тони Адамс «станцевал» на тренировке «Гранады»

Новоиспеченный главный тренер «Гранады» Тони Адамс намерен заразить своих подопечных энтузиазмом в надежде сохранить прописку в Ла Лиге по итогам сезона.

Судя по видео, появившемуся в Сети, наставник уже на первых тренировочных занятиях в клубе взял быка за рога. Результат будет виден в будущем, но пока смотрится зажигательно.