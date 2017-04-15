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Тони Адамс «станцевал» на тренировке «Гранады»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: тренеры, Гранада, Адамс Тони
Сегодня, 14:59 | Источник: Espn.com | Редакция: Антон Белюсь

Новоиспеченный главный тренер «Гранады» Тони Адамс намерен заразить своих подопечных энтузиазмом в надежде сохранить прописку в Ла Лиге по итогам сезона.

Судя по видео, появившемуся в Сети, наставник уже на первых тренировочных занятиях в клубе взял быка за рога. Результат будет виден в будущем, но пока смотрится зажигательно.

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