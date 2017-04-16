Хусаинов: «Надеюсь, на игре „Спартак“ - „Зенит“ не будет никаких околофутбольных указаний»
Сегодня, 06:39 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный
Экс-арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал назначение Александра Егорова главным судьёй на центральный матч 23-го тура РФПЛ «Спартак» - «Зенит»:
«Наверное, это самое разумное решение. Нужен же ведь нейтральный судья. Московские и питерские арбитры по уровню мастерства стоят выше других ребят, что естественно. Но их же нельзя назначить. А из оставшихся именно Егоров – наиболее подходящая кандидатура.
Надеюсь и верю, что в воскресенье не будет никаких дополнительных, околофутбольных указаний и вмешательств. Всегда желаю судьям: работайте по спортивному принципу».
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https://www.youtube.com/watch?v=-xtyoecHR2k
Это и есть спортивный принцип зенита и независимость, от кого-либо другого, кроме газпроекта, судейства. Кому бы открывать рот, только не вам, вы уже обгадились за последние годы, с судействами, по самые уши.
А ещё пару сезонов назад было можно. Столичные зачастую судили матчи Зенита с москвичами.
Наверно, одним самолетом прилетали...
А тут прям резко все станут непредвзятыми и справедливыми...на 1,5 часа.....так не бывает.
помогал ему пользоватся банкоматом. вот сколько раз учу его отправлять деньги все некак ни научится
И спрашиваешь нас: "А вы?"
А мы за то, чтобы победил сильнейший, в честной борьбе. И будет ли это "Зенит" или "Спартак", покажет игра.
То сейчас пишут только об арбитрах :D
И если все коллеги действуют по заданному вектору,как он может в отдельно взятом матче идти наперекор ????
Я за победу спортивного принципа,независимость Егорова и за победу Зенита !!!!!
А вы ???? )))
На матч где больше стоит даже не игра, а судейство можно и с Европы бы выписать арбитра! Но и тут мне кажется найдутся недовольные! Но тут уже ничего не поделаешь!
Такое вот у нас дерби двух столиц!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=-xtyoecHR2k