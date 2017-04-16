Хусаинов: «Надеюсь, на игре „Спартак“ - „Зенит“ не будет никаких околофутбольных указаний»

Экс-арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал назначение Александра Егорова главным судьёй на центральный матч 23-го тура РФПЛ «Спартак» - «Зенит»:

«Наверное, это самое разумное решение. Нужен же ведь нейтральный судья. Московские и питерские арбитры по уровню мастерства стоят выше других ребят, что естественно. Но их же нельзя назначить. А из оставшихся именно Егоров – наиболее подходящая кандидатура.

Надеюсь и верю, что в воскресенье не будет никаких дополнительных, околофутбольных указаний и вмешательств. Всегда желаю судьям: работайте по спортивному принципу».