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Хусаинов: «Надеюсь, на игре „Спартак“ - „Зенит“ не будет никаких околофутбольных указаний»

Матч: СпартакСпартак-:-ЗенитЗенит
Начало матча: Сегодня, 20:00
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Судейство, Хусаинов Сергей, Егоров Александр
Сегодня, 06:39 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Экс-арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал назначение Александра Егорова главным судьёй на центральный матч 23-го тура РФПЛ «Спартак» - «Зенит»:

«Наверное, это самое разумное решение. Нужен же ведь нейтральный судья. Московские и питерские арбитры по уровню мастерства стоят выше других ребят, что естественно. Но их же нельзя назначить. А из оставшихся именно Егоров – наиболее подходящая кандидатура.

Надеюсь и верю, что в воскресенье не будет никаких дополнительных, околофутбольных указаний и вмешательств. Всегда желаю судьям: работайте по спортивному принципу».

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