Агент Таски ведёт переговоры с «Трабзонспором»

Защитник «Спартака» Сердар Таски может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

По информации источника, агент 29-летнего футболиста пытается договориться с «Трабзонспором» о возможном переходе игрока.

Нынешний контракт Таски со «Спартаком» рассчитан до 30 июня, но сам защитник не раз отмечал, что может продлить сотрудничество с московским клубом.