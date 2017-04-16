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Агент Таски ведёт переговоры с «Трабзонспором»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Трабзонспор, Таски Сердар
Сегодня, 10:53 | Источник: aspor.com.tr | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Спартака» Сердар Таски может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

По информации источника, агент 29-летнего футболиста пытается договориться с «Трабзонспором» о возможном переходе игрока.

Нынешний контракт Таски со «Спартаком» рассчитан до 30 июня, но сам защитник не раз отмечал, что может продлить сотрудничество с московским клубом.

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