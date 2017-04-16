Ротенберг: «Спасибо Сёмину, что позволил мне дебютировать»

В матче против тульского «Арсенала» в составе «Локомотива» дебютировал 30-летний защитник Борис Ротенберг. Игрок поделился своими впечатлениями:

«Спасибо Юрию Павловичу, что дал мне возможность дебютировать. У меня был тяжёлый период - последний официальный матч провёл в мае прошлого года, долго набирал форму. Буду стараться оправдать доверие и доказывать, что полезен команде.

„Арсенал“ играет в пять защитников, у них очень насыщенный центр поля. В первом тайме не получалось вскрыть оборону, но после удаления появились свободные зоны, и всё встало на свои места. Очень рад, что мы победили.

В нашей команде каждый может заменить каждого. Думаю, в конце сезона мы можем оказаться на хороших позициях. Нужно попадать в еврокубки».