Ротенберг: «Спасибо Сёмину, что позволил мне дебютировать»
Сегодня, 20:58 | Источник: ФК "Локомотив" Москва | Редакция: Роман Мельник
В матче против тульского «Арсенала» в составе «Локомотива» дебютировал 30-летний защитник Борис Ротенберг. Игрок поделился своими впечатлениями:
«Спасибо Юрию Павловичу, что дал мне возможность дебютировать. У меня был тяжёлый период - последний официальный матч провёл в мае прошлого года, долго набирал форму. Буду стараться оправдать доверие и доказывать, что полезен команде.
„Арсенал“ играет в пять защитников, у них очень насыщенный центр поля. В первом тайме не получалось вскрыть оборону, но после удаления появились свободные зоны, и всё встало на свои места. Очень рад, что мы победили.
В нашей команде каждый может заменить каждого. Думаю, в конце сезона мы можем оказаться на хороших позициях. Нужно попадать в еврокубки».
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этот парень старается, очень старается!