Рейтинг@Mail.ru

«Локомотив» на выезде громит тульский «Арсенал»

Матч: АрсеналАрсенал0 : 3ЛокомотивЛокомотив
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события
Сегодня, 19:22 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Роман Мельник

В поединке 23-го тура РФПЛ «Локомотив» на выезде расправился с тульским «Арсеналом».

Тула, стадион «Арсенал»

«Арсенал» – «Локомотив» – 0:3 (0:0)
Голы: Фернандеш 53, Майкон 74 (пен), Ари 75.

«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Беляев, Вергара, Сунзу, Бурмистров, Стеклов (Шевченко 82), Думбия, Боурчану, Александров, Расич.
Главный тренер: Сергей Кирьяков.

«Локомотив»: Гильерме, В. Денисов, Янбаев (Ротенберг 82), Кверквелия, Чорлука, И. Денисов, Баринов (Касаев 46), Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан (Майкон 62), Ари.
Главный тренер: Юрий Семин.

Предупреждения: Вергара 9, Расич 34, Денисов И. 38, Денисов В. 75, Миранчук 81, Шевченко 90+1.

Удаление: Расич 37 (вторая желтая).

Судья: Сергей Лапочкин.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

Мануэл Фернандеш накануне поединка очень надеялся, что забьет гол в ворота «Арсенала».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 19:39
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:39
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:38
ответ пользователю Serg3.12 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:36
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:36
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:35
ответ пользователю Vane4ek (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:34
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:32
, чтобы видеть комментарии
  0
gl
Сегодня 19:31
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:30
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:30
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 19:29
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:28
ответ пользователю Serg3.12 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:27
ответ пользователю Vane4ek (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:26
ответ пользователю Виктор Семенович (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:25
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:25
ответ пользователю Vane4ek (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:25
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:24
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 19:23
, чтобы видеть комментарии
  4
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
18:59 «Спартак» - «Зенит»: Зе Луиш и Луис Адриано - вне заявки 65
16:51 «Урал» с минимальным счётом переиграл «Томь» 22
16:42 «Арсенал» Тула - «Локомотив»: стартовые составы 5
14:28 «Урал» - «Томь»: стартовые составы 4
14:23 «Оренбург» вырвал победу у «Терека» 92
12:00 «Оренбург» - «Терек»: стартовые составы 10
11:43 Фото «Спартак» и «Зенит» определились с комплектами формы на матч 169
Вчера
Александр Чистяков
Как «Спартак» и «Зенит» воевали
Зобнин накануне одной из ключевых встреч чемпионата сказал: «Это будет война». «Соккер.ру» вспомнил сезоны, в которых «Спартак» и «Зенит» вместе были близки к вершине.
Комментариев: 18
21:24 «Краснодар» увез три очка из Казани 158
Александр Чистяков
Засушливый «Ростов»: есть рекорд!
«Ростов» установил рекорд чемпионатов России в высшем дивизионе, сыграв со счетом 0:0 пять матчей подряд. «Соккер.ру» говорит об уникальной серии и четкой защите дончан.
Комментариев: 10
все материалы по этой теме
Турниры