«Локомотив» на выезде громит тульский «Арсенал»
В поединке 23-го тура РФПЛ «Локомотив» на выезде расправился с тульским «Арсеналом».
Тула, стадион «Арсенал»
«Арсенал» – «Локомотив» – 0:3 (0:0)
Голы: Фернандеш 53, Майкон 74 (пен), Ари 75.
«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Беляев, Вергара, Сунзу, Бурмистров, Стеклов (Шевченко 82), Думбия, Боурчану, Александров, Расич.
Главный тренер: Сергей Кирьяков.
«Локомотив»: Гильерме, В. Денисов, Янбаев (Ротенберг 82), Кверквелия, Чорлука, И. Денисов, Баринов (Касаев 46), Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан (Майкон 62), Ари.
Главный тренер: Юрий Семин.
Предупреждения: Вергара 9, Расич 34, Денисов И. 38, Денисов В. 75, Миранчук 81, Шевченко 90+1.
Удаление: Расич 37 (вторая желтая).
Судья: Сергей Лапочкин.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
Мануэл Фернандеш накануне поединка очень надеялся, что забьет гол в ворота «Арсенала».
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Еськов - лидер по назначенным с 9-ой, Лапочкин усиленно догоняет, в этом туре 7-ой поставил)
С победой твоих!
Теперь они лидеры по пенальти, посмотрим, надолго ли)
Фернандеш положил просто сказочный мяч, в топе голов этого сезона будет 100% !) Ари так же неплох, красиво перебросил!)
После этого тура 5-я строчка за нами, а там и до Краснодара всего 4 очка!)
Впереди Амкар, ждем продолжения!) Только Локо! Только победа!