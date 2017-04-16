«Локомотив» на выезде громит тульский «Арсенал»

В поединке 23-го тура РФПЛ «Локомотив» на выезде расправился с тульским «Арсеналом».

Тула, стадион «Арсенал»

«Арсенал» – «Локомотив» – 0:3 (0:0)

Голы: Фернандеш 53, Майкон 74 (пен), Ари 75.

«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Беляев, Вергара, Сунзу, Бурмистров, Стеклов (Шевченко 82), Думбия, Боурчану, Александров, Расич.

Главный тренер: Сергей Кирьяков.

«Локомотив»: Гильерме, В. Денисов, Янбаев (Ротенберг 82), Кверквелия, Чорлука, И. Денисов, Баринов (Касаев 46), Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан (Майкон 62), Ари.

Главный тренер: Юрий Семин.

Предупреждения: Вергара 9, Расич 34, Денисов И. 38, Денисов В. 75, Миранчук 81, Шевченко 90+1.

Удаление: Расич 37 (вторая желтая).

Судья: Сергей Лапочкин.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

Мануэл Фернандеш накануне поединка очень надеялся, что забьет гол в ворота «Арсенала».