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Каррера: «Матч с „Зенитом“ - важный, но не ключевой»

Матч: СпартакСпартак1 : 1ЗенитЗенит
Идет второй тайм
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Каррера Массимо
Сегодня, 19:55 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера не считает, что результат матча с «Зенитом» станет определяющим в сезоне:

«Это очень важный матч, но не факт, что ключевой. После этого матча будет ещё семь игр, не менее важных. Что касается состава, то мы думали над разными вариантами и пришли к выводу, что этот стартовый состав самый подходящий».

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