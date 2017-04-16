Каррера: «Матч с „Зенитом“ - важный, но не ключевой»
Сегодня, 19:55 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник
Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера не считает, что результат матча с «Зенитом» станет определяющим в сезоне:
«Это очень важный матч, но не факт, что ключевой. После этого матча будет ещё семь игр, не менее важных. Что касается состава, то мы думали над разными вариантами и пришли к выводу, что этот стартовый состав самый подходящий».
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Правильно сделал - сейчас не самый тяжелый момент в чемпионате России.
Для него главное выиграть чемпиона, а с "Зенитом" можно сыграть и без основных игроков.
Есть Маурисио, Самедов, да и Мельгарехо горит желанием отличиться в матче с Питером.
Желаю "Спартаку" сыграть организованно и выполнить установку тренера на игру