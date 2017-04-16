Каррера: «Матч с „Зенитом“ - важный, но не ключевой»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера не считает, что результат матча с «Зенитом» станет определяющим в сезоне:

«Это очень важный матч, но не факт, что ключевой. После этого матча будет ещё семь игр, не менее важных. Что касается состава, то мы думали над разными вариантами и пришли к выводу, что этот стартовый состав самый подходящий».