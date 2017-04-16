Рыжиков - болельщикам: «Не бросайте „Рубин“. Будьте с нами до конца»

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков извинился перед фанатами за неудачные результаты и призвал верить в команду до конца:

«У меня нет слов. Хочется извиниться перед болельщиками за эти полтора месяца, как мы играем. Рецепт один – продолжать работать, сплотиться, просто пережить этот период. Обязательно после самой черной ночи наступает рассвет. Будем терпеть, футболисты будут работать, они сами не понимают, что происходит. „Рубин“ не должен находиться на таком месте, не должен так играть. Количество людей, пришедших на стадион – это показатель нашей игры, нашего места в таблице. Я еще раз хочу попросить прощения, у нас есть восемь дней до Самары, мы постараемся эту череду неприятных матчей прервать. Верьте в нас, болейте за нас, спасибо, что приходите на стадион. Не бросайте нас, будьте с нами до конца.

О чем общался с болельщиками? Просто хотелось сказать ребятам добрые слова, поблагодарить за поддержку, что не бросают в такой тяжелый период, попросил оставаться всегда с нами. Они ответили, что без болельщиков „Рубин“ не останется, нужно только выигрывать.»

Напомним, в последнем туре «Рубин» потерпел от «Краснодара» поражение со счетом 0:1.