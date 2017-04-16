Луческу: «Надеюсь, команды покажут зрелищную игру и все получат удовольствие»

Наставник «Зенита» Мирча Луческу поделился ожиданиями от матча со «Спартаком»:

«Я очень хорошо знаю полузащитника „Спартака“ Фернандо, он был у меня в „Шахтёре“, именно я настоял на его приглашении в донецкую команду. У него была конкуренция с игроком сборной Украины Степаненко. Я его высоко ценю и сделал всё возможное, чтобы он попал в чемпионат Италии. Я знаю его качества — как хорошие, так и проблемные. Мы обратили на это внимание игроков „Зенита“. Надеюсь, они запомнили и покажут это в сегодняшней игре.

Мы анализировали не только индивидуальные действия, но и коллективные. Решать будут не один или два игрока, а вся команда. Надеюсь, 22 футболиста высокого уровня, которые выйдут на поле, покажут зрелищную игру, и все получат удовольствие».