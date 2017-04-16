Абакумов: «Неожиданный гол в конце матча с „Тереком“ - наша награда»

Голкипер «Оренбурга» Дмитрий Абакумов поделился впечатлениями от матча с «Тереком», в котором его команда вырвала победу на последних минутах:

«Игра очень тяжелая была, напряженная. Много борьбы, стыков. „Терек“ - неуступчивая, хорошая команда. Но мы не уступали в борьбе, создавали моменты, могли забивать больше – не везло. Но главное, что повезло в конце, и мы забили довольно неожиданный гол. Он нам помог, стал наградой за работу.

Конечно, не хотелось пропускать сегодня. Но так получилось. Главное, что победили. Может, я мог лучше сыграть в эпизоде с пропущенным мячом. Нужно смотреть это в разборе после матча. Возможно, я мог отбить удар».