Абакумов: «Неожиданный гол в конце матча с „Тереком“ - наша награда»
Сегодня, 18:30 | Источник: ФК "Оренбург" | Редакция: Роман Мельник
Голкипер «Оренбурга» Дмитрий Абакумов поделился впечатлениями от матча с «Тереком», в котором его команда вырвала победу на последних минутах:
«Игра очень тяжелая была, напряженная. Много борьбы, стыков. „Терек“ - неуступчивая, хорошая команда. Но мы не уступали в борьбе, создавали моменты, могли забивать больше – не везло. Но главное, что повезло в конце, и мы забили довольно неожиданный гол. Он нам помог, стал наградой за работу.
Конечно, не хотелось пропускать сегодня. Но так получилось. Главное, что победили. Может, я мог лучше сыграть в эпизоде с пропущенным мячом. Нужно смотреть это в разборе после матча. Возможно, я мог отбить удар».
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