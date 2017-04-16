Петраков: «Доволен игрой „Томи“. Нам просто не хватило голов»

Наставник «Томи» Валерий Петраков прокомментировал поражение своей команды от «Урала» в рамках 23-го тура РФПЛ:

«Сегодня нам не хватило голов. В принципе игрой доволен, ребята молодцы. „Урал“ в большей степени владел инициативой в первой половине встречи, но во втором тайме мы уже им ни в чём не уступили и имели моменты для взятия ворот. Игрой я удовлетворён и ребят за этот матч поблагодарил.

Моё мнение, что судья должен был назначить пенальти в эпизоде с участием Соболева. Он открывался в штрафной, а его держали руками. Но, думаю, Будогосский разберётся с этим и вынесет свой вердикт».