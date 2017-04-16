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Семин: «У „Локомотива“ были большие проблемы в матче с „Арсеналом“»

Матч: АрсеналАрсенал0 : 3ЛокомотивЛокомотив
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Семин Юрий
Сегодня, 20:08 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от матча с тульским «Арсеналом», в котором его команда одержала разгромную победу:

«„Арсенал“ хорошо играл в обороне, и у нас были большие проблемы, потому что атаковать 10 человек, которые хорошо располагались, было очень сложно. Было два хороших момента, но мы их не использовали. Нужен был гол. Он состоялся, и пошла игра. Даже против десятерых, если бы не было этого великолепного удара Фернандеша, нам было бы сложно.

Тула — это футбольный город, великолепное поле. Можно же поля готовить и в этот период. В Туле такой же климат, как и во многих других регионах. Сколько мы ни приезжаем в Тулу, видим здесь полный стадион, который поддерживает свою команду. Желаю Туле удачи и чтобы они остались в высшей лиге.

Какой смысл о календаре говорить? Дышаться всё время будет тяжело. Я же не говорил никогда, что нужно перенести Кубок. Я говорил сделать равные условия для обоих финалистов. Мы никого не боимся. Сами знаем себе цену, но должно быть всё корректно, а этого не произошло, на мой взгляд».

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