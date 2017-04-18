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«Спартак» начал переговоры с Ребровым о продлении контракта

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Контракты, Спартак М, Ребров Артем
Сегодня, 01:16 | Источник: Известия | Редакция: Павел Молочный

Голкипер «Спартака» Артём Ребров и руководство московской команды задумались о продлении соглашения. Согласно источнику, стороны заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве и уже приступили к переговорам по условиям нового договора. Текущий контракт 33-летнего вратаря с красно-белыми истекает летом 2018 года. Новое соглашение можеть быть продлено ещё на 2 сезона. Отмечается, что руководство «Спартака» рассчитывает на сокращение зарплаты Реброва.

«До истечения срока действия соглашения достаточно времени, чтобы спокойно обсудить все детали. Однако, заинтересованность и клуба, и самого футболиста в продолжении сотрудничества очевидна. Красно-белые хотят сэкономить на зарплате Реброва, принимая во внимание его „преклонный“ по футбольным меркам возраст. Что касается самого игрока, то он и вовсе всерьез рассматривает вариант с завершением профессиональной карьеры в „Спартаке“. Вероятнее всего, стороны сумеют найти компромисс, и контракт Реброва с красно-белыми будет продлён ещё на два сезона», — сообщил «Известиям» источник, знакомый с ситуацией.

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