Рейтинг@Mail.ru

Данни: «Для меня Россия - абсолютно европейская страна»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Зенит, Данни
Сегодня, 09:34 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Дмитрий Кристя

Капитан «Зенита» Данни рассказал, что после 12 лет жизни в России он в какой-то мере чувствует себя русским.

«Я уже 12 лет живу в России и в какой-то степени чувствую себя русским. Для меня Россия – абсолютно европейская страна. Не вижу большой разницы между Россией и Европой. Я был совсем молодым, когда переходил в „Динамо“. Жена, двое маленьких детей, которым тогда было всего по 11 месяцев… Все было непривычно и сложно: климат, условия. Когда я собирался сюда переезжать в Россию, мне все говорили: „Не делай этого“. Кто-то вообще сказал, что там война идет. В общем, все отговаривали меня от переезда. Снег – это очень красиво. На самом деле, холод я не люблю, но снег мне нравится. Да, мы любим играть в снежки, кататься на коньках. Я сам не катаюсь, но жена, дети – могут.

Первые впечатления моей жены от России были ужасными. Мы стояли в очереди на паспортный контроль с двумя маленькими детьми – и стояли там целую вечность. При этом в аэропорту было очень много полицейских. Это нас даже шокировало. Это сейчас Петре все нравится, она давно чувствует себя в России как дома, а тогда… Как только мы прошли контроль в аэропорту, она сказала: „Все, возвращаюсь домой“. Холод произвел на меня при переезде в Россию мощное впечатление. Как-то в марте в Томске мы играли при минус 25. Все болело: глаза, нос, рот, уши. Пальцы на ногах отваливались.

Россия дала мне все, что у меня есть. Все годы в России не прошли для меня бесследно. Как человека, как мужчину меня полностью воспитала Россия».

Данни намерен продлить контракт с «Зенитом» в ближайшее время.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 10:39
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:37
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:31
ответ пользователю skiros (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 10:30
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 10:28
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 10:25
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:24
ответ пользователю 50лет за Динамо (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 10:19
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:18
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:14
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:07
ответ пользователю skiros (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:03
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:52
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:44
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 09:44
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 09:43
, чтобы видеть комментарии
  3
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
10:52 Видео Промес на русском языке поздравил «Спартак» с 95-летием 0
09:16 Джанашия: «Раньше все решения принимались в пользу „Спартака“» 12
Вчера
11:44 Балажиц: «Приехав на Украину, я будто вернулся на 20 лет назад» 36
08:27 Комбаров: «Промес хочет попробовать свои силы в „Барселоне“» 83
16 апреля 2017
10:03 Данни: «Все в „Зените“ плывут в одной лодке. Если эта лодка утонет, то утонем все вместе» 124
00:06 Серхио Санчес: «Игроки „Рубина“ знают, что получают большие зарплаты» 6
15 апреля 2017
22:05 Данни: «Контракт с „Зенитом“ пока не продлен, но я жду предложения» 17
02:33 Фернандеш: «„Локомотив“ обязан сыграть в Лиге Европы» 2
14 апреля 2017
23:56 Классон: «У меня было идеальное начало карьеры в „Краснодаре“» 3
12 апреля 2017
06:11 Березовский: «В случае победы над „Химками“ „Динамо“ возвращается в РФПЛ!» 22
все материалы по этой теме
Турниры