Данни: «Для меня Россия - абсолютно европейская страна»

Капитан «Зенита» Данни рассказал, что после 12 лет жизни в России он в какой-то мере чувствует себя русским.

«Я уже 12 лет живу в России и в какой-то степени чувствую себя русским. Для меня Россия – абсолютно европейская страна. Не вижу большой разницы между Россией и Европой. Я был совсем молодым, когда переходил в „Динамо“. Жена, двое маленьких детей, которым тогда было всего по 11 месяцев… Все было непривычно и сложно: климат, условия. Когда я собирался сюда переезжать в Россию, мне все говорили: „Не делай этого“. Кто-то вообще сказал, что там война идет. В общем, все отговаривали меня от переезда. Снег – это очень красиво. На самом деле, холод я не люблю, но снег мне нравится. Да, мы любим играть в снежки, кататься на коньках. Я сам не катаюсь, но жена, дети – могут.

Первые впечатления моей жены от России были ужасными. Мы стояли в очереди на паспортный контроль с двумя маленькими детьми – и стояли там целую вечность. При этом в аэропорту было очень много полицейских. Это нас даже шокировало. Это сейчас Петре все нравится, она давно чувствует себя в России как дома, а тогда… Как только мы прошли контроль в аэропорту, она сказала: „Все, возвращаюсь домой“. Холод произвел на меня при переезде в Россию мощное впечатление. Как-то в марте в Томске мы играли при минус 25. Все болело: глаза, нос, рот, уши. Пальцы на ногах отваливались.

Россия дала мне все, что у меня есть. Все годы в России не прошли для меня бесследно. Как человека, как мужчину меня полностью воспитала Россия».

Данни намерен продлить контракт с «Зенитом» в ближайшее время.