«Милан» покупает у «Вильярреала» Мусаччио за 15 млн евро

Защитник «Вильярреала» Матео Мусаччио переходит в «Милан». Итальянский клуб заплатит за игрока 15 млн евро плюс бонусы. «Вильярреал» предлагал 26-летнему аргентинцу продлить контракт, но футболист намерен продолжить карьеру в Серии А.

Мусаччио выступает за «субмарину» с 2010 года. Он провел за клуб 246 матчей и забил 7 голов.