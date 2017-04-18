«Милан» покупает у «Вильярреала» Мусаччио за 15 млн евро
Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Милан, Вильярреал, Мусаччио Матео
Сегодня, 13:46 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник «Вильярреала» Матео Мусаччио переходит в «Милан». Итальянский клуб заплатит за игрока 15 млн евро плюс бонусы. «Вильярреал» предлагал 26-летнему аргентинцу продлить контракт, но футболист намерен продолжить карьеру в Серии А.
Мусаччио выступает за «субмарину» с 2010 года. Он провел за клуб 246 матчей и забил 7 голов.
Другие материалы по теме:
04:46 Слухи «Барселона» всё ещё хочет купить Дибалу, несмотря на новый контракт игрока с «Ювентусом» 16
Вчера
23:42 Слухи Месси выступает против трансфера Деулофеу, хочет, чтобы «Барселона» приобрела Гризманна 133
23:29 Слухи В «Эвертоне» хотят 100 млн фунтов за Лукаку 13
13:01 Слухи «Вольфсбург» хочет выкупить у «Реала» Майораля 3
08:56 Слухи Колашинац выбирает между «Арсеналом» и «Миланом» 7
16 апреля 2017
19:44 Слухи Маскерано может перейти в «Галатасарай» 9
16:41 Слухи «Боруссия» готова обменять Ройса на Гайтана 10
15 апреля 2017
Или войдите через