В «Эвертоне» хотят 100 млн фунтов за Лукаку

По информации британской прессы, руководство «Эвертона» оценивает своего нападающего Ромелу Лукаку в 100 млн фунтов.

Сообщается, что именно столько намерены выручить «ириски» с продажи 23-летнего игрока, который ранее отказался продлевать контракт. По слухам, мерсисайдцы не отпустят бельгийца в другую команду за меньшие деньги этим летом.

Добавим, что действующий контракт Лукаку с «Эвертоном» рассчитан до лета 2019 года.