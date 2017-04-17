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В «Эвертоне» хотят 100 млн фунтов за Лукаку

Соккер.Ру // Заграница: трансферные слухи, Эвертон, Лукаку Ромелу
Вчера, 23:29 | Источник: Liverpoolecho.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

По информации британской прессы, руководство «Эвертона» оценивает своего нападающего Ромелу Лукаку в 100 млн фунтов.

Сообщается, что именно столько намерены выручить «ириски» с продажи 23-летнего игрока, который ранее отказался продлевать контракт. По слухам, мерсисайдцы не отпустят бельгийца в другую команду за меньшие деньги этим летом.

Добавим, что действующий контракт Лукаку с «Эвертоном» рассчитан до лета 2019 года.

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