В «Эвертоне» хотят 100 млн фунтов за Лукаку
Вчера, 23:29 | Источник: Liverpoolecho.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
По информации британской прессы, руководство «Эвертона» оценивает своего нападающего Ромелу Лукаку в 100 млн фунтов.
Сообщается, что именно столько намерены выручить «ириски» с продажи 23-летнего игрока, который ранее отказался продлевать контракт. По слухам, мерсисайдцы не отпустят бельгийца в другую команду за меньшие деньги этим летом.
Добавим, что действующий контракт Лукаку с «Эвертоном» рассчитан до лета 2019 года.
Другие материалы по теме:
Вчера
23:42 Слухи Месси выступает против трансфера Деулофеу, хочет, чтобы «Барселона» приобрела Гризманна 23
13:01 Слухи «Вольфсбург» хочет выкупить у «Реала» Майораля 3
08:56 Слухи Колашинац выбирает между «Арсеналом» и «Миланом» 7
16 апреля 2017
19:44 Слухи Маскерано может перейти в «Галатасарай» 9
16:41 Слухи «Боруссия» готова обменять Ройса на Гайтана 9
15 апреля 2017
08:39 Слухи В «Барселоне» ищут возможную замену Неймару 112
Или войдите через