«Вольфсбург» хочет выкупить у «Реала» Майораля
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Вольфсбург, Реал, Майораль Борха
Сегодня, 13:01 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя
«Вольфсбург» рассчитывает выкупить у «Реала» 20-летнего форварда Борху Майораля. На данный момент игрок находится у «волков» в аренде до конца сезона. Немецкая команда может продлить аренду игрока еще на год. В то же время «Реал» не собирается отпускать Майораля без пункта в контракте о приоритетном праве обратного выкупа.
В этом сезоне Майораль провел 20 матчей во всех турнирах за «Вольфсбург» и забил 2 гола.
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