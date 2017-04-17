«Вольфсбург» хочет выкупить у «Реала» Майораля

«Вольфсбург» рассчитывает выкупить у «Реала» 20-летнего форварда Борху Майораля. На данный момент игрок находится у «волков» в аренде до конца сезона. Немецкая команда может продлить аренду игрока еще на год. В то же время «Реал» не собирается отпускать Майораля без пункта в контракте о приоритетном праве обратного выкупа.

В этом сезоне Майораль провел 20 матчей во всех турнирах за «Вольфсбург» и забил 2 гола.