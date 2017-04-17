Месси выступает против трансфера Деулофеу, хочет, чтобы «Барселона» приобрела Гризманна
Как сообщает испанская пресса, нападающий «Барселоны» Лионель Месси против того, чтобы клуб воспользовался правом обратного выкупа в отношении вингера «Эвертона» Жерара Деулофеу, который до конца сезона на правах аренды выступает за «Милан».
Напомним, что накануне спортивный директор «Барсы» Роберт Фернандес дал понять, что воспитанник «сине-гранатовых» может вернуться в каталонский клуб ближайшим летом за 12 млн евро.
Месси считает, что данный трансфер будет продиктован исключительно финансовыми мотивами: «блаугранас» вернут игрока, чтобы затем продать его дороже.
Аргентинец же желает, чтобы «Барселона» усилилась на трансферном рынке. Сообщается, что Месси хотел бы, чтобы боссы каталонцев летом приобрели нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.
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По сведениям ресурса, ввиду желания своей главной атакующей силы Лионеля Месси в новом сезоне выполнять на поле роль атакующего полузащитника "сине-гранатовые" заинтересованы в приобретении еще одного топового форварда в пару к Луису Суаресу и Неймару. Одним из кандидатов на эту роль называется ведущий бомбардир "Атлетико".
В нынешнем сезоне Гризманн забил 24 мяча и отдал 11 результативных передач в 44 матчах за "Атлетико".
Убежден,все игроки Реала хотят,чтобы его продали,так как Реал без него играет лучше на самом деле.
Как информирует Don Balon, о своем намерении 29-летний нападающий оповестил уже тренерский штаб в лице ассистента Луиса Энрике Хуана Карлоса Унсуэ и клубное руководство. По мнению аргентинца, на данном этапе его карьеры переход в полузащиту будет оптимальным решением, как для него самого, так и для команды.
В связи с этим перед клубом может стать необходимость летом приобрести нового форварда.
Сразу вспомнил,что Роналду категорически против,чтобы подписали Гризмана,потому что боится,что на фоне Гризмана сам перестанет быть лидером команды(хотя он не лидер давно) но не думая о Реале а только о себе беспокоится.
А Месси уверен в себя и думает о команде.
Командует руководством клуба направо и налево.
Фас!
P.S хотя я могу ошибаться!
P.P.S нет, все-таки я прав!