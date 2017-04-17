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Месси выступает против трансфера Деулофеу, хочет, чтобы «Барселона» приобрела Гризманна

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Барселона, Эвертон, Милан, Атлетико М, Месси Лионель, Деулофеу Жерар, Гризманн Антуан
Вчера, 23:42 | Источник: diariogol.com | Редакция: Антон Белюсь

Как сообщает испанская пресса, нападающий «Барселоны» Лионель Месси против того, чтобы клуб воспользовался правом обратного выкупа в отношении вингера «Эвертона» Жерара Деулофеу, который до конца сезона на правах аренды выступает за «Милан».

Напомним, что накануне спортивный директор «Барсы» Роберт Фернандес дал понять, что воспитанник «сине-гранатовых» может вернуться в каталонский клуб ближайшим летом за 12 млн евро.

Месси считает, что данный трансфер будет продиктован исключительно финансовыми мотивами: «блаугранас» вернут игрока, чтобы затем продать его дороже.

Аргентинец же желает, чтобы «Барселона» усилилась на трансферном рынке. Сообщается, что Месси хотел бы, чтобы боссы каталонцев летом приобрели нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

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