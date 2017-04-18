«Барселона» все ещё хочет купить Дибалу, несмотря на новый контракт игрока с «Ювентусом»
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Барселона, Ювентус, Дибала Пауло
Сегодня, 04:46 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Павел Молочный
«Барселона» всерьёз настроена подписать нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу. Согласно информации источника, руководство сине-гранатовых не смущает новый контракт аргентинца с туринским клубом, и они готовы потратить на трансфер 23-летнего форварда более 100 млн евро.
Напомним, в недавнем превом матче 1/4 финала Лиги чемпионов Дибала отметился дублем в ворота «Барселоны». Ожидается, что футболист примет участие и в ответной встрече, которая состоится 19 апреля в Испании.
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