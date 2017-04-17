Колашинац выбирает между «Арсеналом» и «Миланом»
Сегодня, 08:56 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник «Шальке» Сеад Колашинац пока не решил, где продолжит свою карьеру. У игрока этим летом истекает контракт с «кобальтовыми», который не будет продлен. 23-летний футболист выбирает между «Арсеналом» и «Миланом».
Ранее появилась информация, что Колашинац уже подписал соглашение с «канонирами», однако это не соответствует действительности.
Отец игрока, выступая на боснийском ТВ, заявил, что сын примет решение на следующей неделе. Сам Колашинац склоняется к переезду в Италию.
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