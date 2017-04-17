Колашинац выбирает между «Арсеналом» и «Миланом»

Защитник «Шальке» Сеад Колашинац пока не решил, где продолжит свою карьеру. У игрока этим летом истекает контракт с «кобальтовыми», который не будет продлен. 23-летний футболист выбирает между «Арсеналом» и «Миланом».

Ранее появилась информация, что Колашинац уже подписал соглашение с «канонирами», однако это не соответствует действительности.

Отец игрока, выступая на боснийском ТВ, заявил, что сын примет решение на следующей неделе. Сам Колашинац склоняется к переезду в Италию.