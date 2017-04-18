Рейтинг@Mail.ru

«Арсенал», «Атлетико» и «Боруссия» поспорят за Лаказетта

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Арсенал, Боруссия Д, Атлетико М, Лион, Лаказетт Александр
Сегодня, 11:04 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя

За нападающего «Лиона» Александра Лаказетта летом развернется нешуточная борьба. «Ткачам» нужно выигрывать ЛЕ, чтобы попасть в Лигу чемпионов, и форвард намерен сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно.

Одним из претендентов на игрока является «Арсенал», который уже давно обозначил Лаказетта своей целью, а главный тренер команды Арсен Венгер получит порядка 200 млн фунтов на летние трансферы.

Кроме того, форварда хочет подписать «Атлетико». Тренерский штаб команды не очень доволен Кевином Гамейро, и Лаказетт мог бы стать отличным усилением атаки. Сообщается, что француз может присоединиться к «матрасникам», даже если в команде останется Антуан Гризманн.

Наконец, на Лаказетта рассчитывают и в Дортмунде. Но только в том случае, если команду покинет Пьер-Эмерик Обамеянг, которого давно сватают в «Реал».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 12:19, редактировал Сегодня 12:20
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:10, редактировал Сегодня 12:10
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:07
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:44
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 11:17
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
04:46 Слухи «Барселона» всё ещё хочет купить Дибалу, несмотря на новый контракт игрока с «Ювентусом» 16
Вчера
23:42 Слухи Месси выступает против трансфера Деулофеу, хочет, чтобы «Барселона» приобрела Гризманна 132
23:29 Слухи В «Эвертоне» хотят 100 млн фунтов за Лукаку 13
13:01 Слухи «Вольфсбург» хочет выкупить у «Реала» Майораля 3
08:56 Слухи Колашинац выбирает между «Арсеналом» и «Миланом» 7
16 апреля 2017
19:44 Слухи Маскерано может перейти в «Галатасарай» 9
16:41 Слухи «Боруссия» готова обменять Ройса на Гайтана 10
10:43 Слухи Хавбек «Эвертона» Баркли может перебраться на «Олд Траффорд» 6
15 апреля 2017
14:06 Слухи Китайский клуб предлагает Санчесу контракт с окладом в 400 тысяч фунтов в неделю 10
11:46 Слухи Балаге: «„Реал“ готов продать Хамеса Родригеса за 35 млн евро» 54
все материалы по этой теме
Турниры