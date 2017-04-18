«Арсенал», «Атлетико» и «Боруссия» поспорят за Лаказетта

За нападающего «Лиона» Александра Лаказетта летом развернется нешуточная борьба. «Ткачам» нужно выигрывать ЛЕ, чтобы попасть в Лигу чемпионов, и форвард намерен сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно.

Одним из претендентов на игрока является «Арсенал», который уже давно обозначил Лаказетта своей целью, а главный тренер команды Арсен Венгер получит порядка 200 млн фунтов на летние трансферы.

Кроме того, форварда хочет подписать «Атлетико». Тренерский штаб команды не очень доволен Кевином Гамейро, и Лаказетт мог бы стать отличным усилением атаки. Сообщается, что француз может присоединиться к «матрасникам», даже если в команде останется Антуан Гризманн.

Наконец, на Лаказетта рассчитывают и в Дортмунде. Но только в том случае, если команду покинет Пьер-Эмерик Обамеянг, которого давно сватают в «Реал».