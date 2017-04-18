Газизов: «Ванек - режимный парень, сложно что-то комментировать»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал слухи о том, что игрок команды Ондрей Ванек проходит свидетелем по делу чешского наркодилера Витезслава Мейснера. По информации следствия, Ванек покупал таблетки экстази у Мейснера перед походом в клуб весной 2016 года.

«Мне только сегодня об этом сообщили, для меня это новость, как и для всех. Ванек находится у нас, и я никогда ничего такого за ним не наблюдал. Поэтому сложно что-то комментировать сейчас. Я его знаю как дисциплинированного спортсмена.

Я спокоен. Если есть основания вызвать допросить, у него, наверное, будет время, когда закончится чемпионат и он поедет домой. А как это может быть во время чемпионата? Он на работе находится, он же не подозреваемый.

Это игрок нашей команды, у него действующий контракт, я вижу, что он тренируется, что он режимный парень. Будем ждать, что решат в Чехии. А то кто-то там написал, что-то сказал. Пока все непонятно».