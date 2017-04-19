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Симеоне: «„Атлетико“ не является грандом только с финансовой точки зрения»

Матч: Лестер СитиЛестер Сити1 : 1АтлетикоАтлетико
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: тренеры, Симеоне Диего
Сегодня, 07:14 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после ответного матча с «Лестером» (1:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов прокомментировал очередной выход своей команды в полуфинал ЛЧ:

«Когда вы говорите о европейских грандах, нужно иметь в виду и финансовую составляющую. Говоря о грандах, я подразумеваю „Баварию“, „Барселону“, „Реал“.

Но со спортивной точки зрения „Атлетико“ определённо способен навязать им борьбу. Когда я говорю, что мы не входим в список грандов, речь не идёт о спортивной части.

Очень здорово третий раз за четыре года вывести команду в полуфинал Лиги чемпионов. Оглядываясь назад, в первый же день моей работы в „Атлетико“ я сказал, что хочу сделать эту команду конкурентоспособной, командой, которая может навязать борьбу любому возможному сопернику. Теперь я с удовольствием могу сказать, что мы конкурентоспособная команда».

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