Симеоне: «„Атлетико“ не является грандом только с финансовой точки зрения»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после ответного матча с «Лестером» (1:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов прокомментировал очередной выход своей команды в полуфинал ЛЧ:

«Когда вы говорите о европейских грандах, нужно иметь в виду и финансовую составляющую. Говоря о грандах, я подразумеваю „Баварию“, „Барселону“, „Реал“.

Но со спортивной точки зрения „Атлетико“ определённо способен навязать им борьбу. Когда я говорю, что мы не входим в список грандов, речь не идёт о спортивной части.

Очень здорово третий раз за четыре года вывести команду в полуфинал Лиги чемпионов. Оглядываясь назад, в первый же день моей работы в „Атлетико“ я сказал, что хочу сделать эту команду конкурентоспособной, командой, которая может навязать борьбу любому возможному сопернику. Теперь я с удовольствием могу сказать, что мы конкурентоспособная команда».