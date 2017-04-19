Зидан: «Судейство? „Реал“ скорее заслужил пройти дальше благодаря 6 забитым мячам»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу команды над «Баварией» (4:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Мадридский клуб завоевал путёвку в полуфинал турнира, обыграв мюнхенский клуб с общим счётом 6:3.

«Роналду отвечает на критику своей игрой. Он отлично проявляет себя в ключевых моментах. Болельщики больше не свистят в его сторону. Хотя это „Бернабеу“, и время от времени это может происходить. Но фанаты будут благодарны Криштиану за всё, что он здесь сделал.

Игра была достаточно равной, но в итоге мы получили заслуженный результат, пройдя одну из лучших команд. Сегодняшний матч был самым сложным из всех, что мы играли, но мы забили 6 голов в этом противостоянии, и мы очень довольны.

Работа судьи тяжела. Но скорее „Реал“ заслужил пройти в следующий раунд благодаря шести мячам, забитым с помощью наших усилий, нежели из-за карточек или офсайдов. Не знаю, был бы я за или против введения видеоповторов в таких ситуациях.

В футболе не существует удачи. Нам нужно было побеждать, и мы это сделали», — отметил Зидан.