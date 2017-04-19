Рейтинг@Mail.ru

Старков уже в третий раз стал тренером сборной Латвии

Соккер.Ру // Отбор ЧМ-2018. Европа, Заграница: события, Латвия, Старков Александр
Сегодня, 12:40 | Источник: Lff.lv | Редакция: Роман Мельник

Пресс-служба Латвийской футбольной федерации сообщила о назначении главным тренером сборной Латвии Александра Старкова. Бывший наставник национальной команды Марианс Пахарс подал в отставку после разгромного поражения в товарищеском поединке с Грузией (0:5).

Старков уже дважды занимал пост главного тренера сборной Латвии, в 2004-м году ему удалось вывести команду в финальную часть чемпионата Европы.

В отборе к ЧМ-2018 Латвия занимает предпоследнюю позицию в группе B, проиграв 4 матча из 5.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
12:25 Монтелла три часа общался с новым руководством «Милана» 1
Вадим Багров
Большой футбол – большой скандал
Выносы с линии ворот, пенальти, автогол, удаление, судейские ошибки и голы из офсайда – «Соккер.ру» предлагает вам оценить сумасшедший матч «Реала» и «Баварии»!
Комментариев: 174
00:35 «Реал» установил рекорд Лиги чемпионов по количеству выходов в полуфинал подряд 57
00:26 Фото Роналду - первый игрок, забивший 100 мячей в Лиге чемпионов 145
00:14 Видео Хет-трик Роналду выводит «Реал» в полуфинал Лиги чемпионов 917
Вчера
23:34 Видео «Лестер» и «Атлетико» сыграли вничью - в полуфинал выходят мадридцы 65
23:02 Видео Макси Лопес облил водой пятую точку арбитра и избежал наказания 3
22:11 Запущено голосование, которое определит девизы команд-участниц Кубка Конфедераций 18
21:59 Сегодняшний стартовый состав «Баварии» - самый возрастной в лигочемпионской истории клуба 8
21:24 Видео «Метц» отыграл два мяча у ПСЖ, но не удержал ничью 7
все материалы по этой теме
Турниры