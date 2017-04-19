Старков уже в третий раз стал тренером сборной Латвии
Сегодня, 12:40 | Источник: Lff.lv | Редакция: Роман Мельник
Пресс-служба Латвийской футбольной федерации сообщила о назначении главным тренером сборной Латвии Александра Старкова. Бывший наставник национальной команды Марианс Пахарс подал в отставку после разгромного поражения в товарищеском поединке с Грузией (0:5).
Старков уже дважды занимал пост главного тренера сборной Латвии, в 2004-м году ему удалось вывести команду в финальную часть чемпионата Европы.
В отборе к ЧМ-2018 Латвия занимает предпоследнюю позицию в группе B, проиграв 4 матча из 5.
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