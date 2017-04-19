Старков уже в третий раз стал тренером сборной Латвии

Пресс-служба Латвийской футбольной федерации сообщила о назначении главным тренером сборной Латвии Александра Старкова. Бывший наставник национальной команды Марианс Пахарс подал в отставку после разгромного поражения в товарищеском поединке с Грузией (0:5).

Старков уже дважды занимал пост главного тренера сборной Латвии, в 2004-м году ему удалось вывести команду в финальную часть чемпионата Европы.

В отборе к ЧМ-2018 Латвия занимает предпоследнюю позицию в группе B, проиграв 4 матча из 5.