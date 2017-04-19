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Монтелла три часа общался с новым руководством «Милана»

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: события, Милан, Монтелла Винченцо
Сегодня, 12:25 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник

Итальянские СМИ информируют о том, что главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла провел встречу с новым руководством клуба, которая затянулась на три часа. Поводом для встречи, по мнению прессы, является желание китайских инвесторов наладить отношения с наставником и обсудить все волнующие вопросы.

Ранее китайские владельцы клуба выражали свою симпатию в отношении Монтеллы. Президент Йонгхонг Ли остался впечатлен работой специалиста и желает продлить с ним сотрудничество.

Отметим, что в первом матче при новом руководстве «Милан» в фантастическом стиле сравнял счет в миланском дерби.

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