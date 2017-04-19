Монтелла три часа общался с новым руководством «Милана»

Итальянские СМИ информируют о том, что главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла провел встречу с новым руководством клуба, которая затянулась на три часа. Поводом для встречи, по мнению прессы, является желание китайских инвесторов наладить отношения с наставником и обсудить все волнующие вопросы.

Ранее китайские владельцы клуба выражали свою симпатию в отношении Монтеллы. Президент Йонгхонг Ли остался впечатлен работой специалиста и желает продлить с ним сотрудничество.

Отметим, что в первом матче при новом руководстве «Милан» в фантастическом стиле сравнял счет в миланском дерби.