Монтелла три часа общался с новым руководством «Милана»
Сегодня, 12:25 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник
Итальянские СМИ информируют о том, что главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла провел встречу с новым руководством клуба, которая затянулась на три часа. Поводом для встречи, по мнению прессы, является желание китайских инвесторов наладить отношения с наставником и обсудить все волнующие вопросы.
Ранее китайские владельцы клуба выражали свою симпатию в отношении Монтеллы. Президент Йонгхонг Ли остался впечатлен работой специалиста и желает продлить с ним сотрудничество.
Отметим, что в первом матче при новом руководстве «Милан» в фантастическом стиле сравнял счет в миланском дерби.
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