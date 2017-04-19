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«Реал» установил рекорд Лиги чемпионов по количеству выходов в полуфинал подряд

Матч: РеалРеал4 : 2БаварияБавария
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 00:35 | Источник: Твиттер Opta | Редакция: Антон Белюсь

Победив «Баварию» по сумме двух встреч, «Реал» в очередной раз в своей истории вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Таким образом, «сливочные» сыграют на данной стадии турнира в 7-й раз подряд - новый рекорд Лиги чемпионов.

Ранее рекорд делили «Реал» и «Барселона», имевшие по 6 выходов в полуфинал ЛЧ кряду.

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