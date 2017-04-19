«Реал» установил рекорд Лиги чемпионов по количеству выходов в полуфинал подряд

Победив «Баварию» по сумме двух встреч, «Реал» в очередной раз в своей истории вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Таким образом, «сливочные» сыграют на данной стадии турнира в 7-й раз подряд - новый рекорд Лиги чемпионов.

Ранее рекорд делили «Реал» и «Барселона», имевшие по 6 выходов в полуфинал ЛЧ кряду.