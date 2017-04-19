«Реал» установил рекорд Лиги чемпионов по количеству выходов в полуфинал подряд
Сегодня, 00:35 | Источник: Твиттер Opta | Редакция: Антон Белюсь
Победив «Баварию» по сумме двух встреч, «Реал» в очередной раз в своей истории вышел в полуфинал Лиги чемпионов.
Таким образом, «сливочные» сыграют на данной стадии турнира в 7-й раз подряд - новый рекорд Лиги чемпионов.
Ранее рекорд делили «Реал» и «Барселона», имевшие по 6 выходов в полуфинал ЛЧ кряду.
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Дай Всевышний, чтобы у Реала и выигрышей финалов ЛЧ...было столько же...!
Как же задолбали глоры барсы, стыдливо прячутся за эмблемами других клубов и гадят.
Здесь Реал и так давил на Баварию, они долго могли не выдержать! Да, судья ошибся в момент гола Роналду! Но судья так же поставил левейший пенальти в ворота Реала в первом матче! Там Реал победил, поэтому так много не говорили!
Вы, барсаглорики, лучше посмотрите повтор моментов матча Барса-ПСЖ, где Барса не могла, а судья помог!
Здесь Реал уже добивал Баварию!
Кашшаи. Новая легенда.
На счёт офсайда- вопросов нет, он был, но вот на счёт удаление Видаля, вы **ть серьёзно?)) этот при**ок ещё раньше должен был быть удалён, за то как он влетел в Каземиро, судья его простил, а он вместо того чтобы играть осторожнее, прыгает двумя ногами в Асенсио)) И да, как насчёт Роббена, который начал падать ещё до контакта с Каземиро?) который он сам и создал?))
Видаль должен был ещё раньше получать вторую жёлтую.
Может , стоит поменьше уже говорит про нелепые "чемоданчики" и тд.
Про метровый офсайд в моменте со вторым голом Роналду и говорить не нужно, его видели все.
Этот гол и решил исход матча, ибо гости уже были вменьшинстве.
Но что арбитр сделал до этого момента?! Вы только вдумайтесь.
То есть пенальти на Каземиро ставится, а желтая ему не дается (которая автоматом становилась бы для него второй)
Это как так? Где логика??
Зато Видаля за игру в мяч он тут же удаляет.
Ну что же, пусть эта победа остается на совести триумфатора, Реал нас уже приучил к таким "судейским маневрам" в своих матчах.
Антейкин вообще ничего не замечал и ошибался в одну сторону.
А Кашшай ошибался в обе.