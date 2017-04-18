«Лестер» и «Атлетико» сыграли вничью - в полуфинал выходят мадридцы
В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Лестер» и «Атлетико» сыграли вничью, чего «матрасникам», победившим в первом матче, хватило для выхода в следующий раунд.
Лестер, стадион «Кинг Пауэр»
«Лестер Сити» – «Атлетико» – 1:1 (0:1)
Голы: Варди 61 - Ньигес 26
«Лестер Сити»: Шмейхель, Морган (Амарти 83), Фукс, Симпсон, Беналуан (Чилуэлл 46), Дринкуотер, Ндиди, Олбрайтон, Марез, Окадзаки (Ульоа 46), Варди.
Главный тренер: Крэйг Шекспир.
«Атлетико»: Облак, Годин, Савич, Хуанфран (Эрнандес 56), Луис (Корреа 74), Хименес, Карраско (Торрес 69), Габи, Коке, Ньигес, Гризманн.
Главный тренер: Диего Симеоне.
Предупреждения:
Судья: Джанлука Рокки.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Говорили Айтекин,Айтекин,все судьи работают на Реал.
Удаляет игрока,который не нарушал,сыграл чисто в мяч.
Короче судья,даже если нет нарушений,может выдумать удаление,пенальти итд перед глазами миллионов зрителей и решать судьбу матча.
ФИФА самая настоящая преступная организация.
Не могу смотреть дальше на этот беспредел.
Короче решили Реал дотащить до финала и второй раз подряд вручить кубок.
На этот раз мол дали сильного гранда,жеребьевка мол чистая,но удаляют два раза преднамеренно игроков Баварии.
не смеши.
что в первом матче, что в ответке матрасы были на голову сильнее.
в первом матче Лестер вообще ничего не показал кроме двухэтажного автобуса.
в ответке уже получше играли.
но класс есть класс. матрасы без проблем прошли лис.
Я ошибся, Чилвелл усилил игру.
А Шекспир предугадал тактику испанцев на второй тайм, молодец-тренер.
отличная игра.
22 Всего ударов 6
6 Удары в створ 3
очень достойно
Не без шансов !