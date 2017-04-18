Рейтинг@Mail.ru

«Лестер» и «Атлетико» сыграли вничью - в полуфинал выходят мадридцы

Матч: Лестер СитиЛестер Сити1 : 1АтлетикоАтлетико
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: события
Вчера, 23:34 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Лестер» и «Атлетико» сыграли вничью, чего «матрасникам», победившим в первом матче, хватило для выхода в следующий раунд.

Лестер, стадион «Кинг Пауэр» 

«Лестер Сити» – «Атлетико» – 1:1 (0:1)
Голы: Варди 61 - Ньигес 26

«Лестер Сити»: Шмейхель, Морган (Амарти 83), Фукс, Симпсон, Беналуан (Чилуэлл 46), Дринкуотер, Ндиди, Олбрайтон, Марез, Окадзаки (Ульоа 46), Варди.
Главный тренер: Крэйг Шекспир.

«Атлетико»: Облак, Годин, Савич, Хуанфран (Эрнандес 56), Луис (Корреа 74), Хименес, Карраско (Торрес 69), Габи, Коке, Ньигес, Гризманн.
Главный тренер: Диего Симеоне.

Предупреждения:

Судья: Джанлука Рокки.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 00:31
ответ пользователю valeron4321 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:31
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:29
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:18
ответ пользователю Inside91 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 00:17
ответ пользователю ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:15
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 00:14
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 00:10
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:09
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:07
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 00:05
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:04
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 00:04
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 23:57
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:54
ответ пользователю bfd (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 23:53
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:50
, чтобы видеть комментарии
  0
bfd
Вчера 23:49
ответ пользователю da da da (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
bfd
Вчера 23:48
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 23:48
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 23:48
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 23:46
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:46
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:44, редактировал 18.04.2017, 23:48
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:44
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:43, редактировал 18.04.2017, 23:46
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:43
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 23:41
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:39
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 23:39
, чтобы видеть комментарии
  8
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
00:14 Видео Хет-трик Роналду выводит «Реал» в полуфинал Лиги чемпионов 346
Вчера
23:02 Видео Макси Лопес облил водой пятую точку арбитра и избежал наказания 1
22:11 Запущено голосование, которое определит девизы команд-участниц Кубка Конфедераций 13
21:59 Сегодняшний стартовый состав «Баварии» - самый возрастной в лигочемпионской истории клуба 6
21:24 Видео «Метц» отыграл два мяча у ПСЖ, но не удержал ничью 6
20:44 «Лестер» - «Атлетико»: стартовые составы 16
20:41 «Реал» - «Бавария»: стартовые составы 40
Станислав Горин
Скелет в шкафу «Реала»
«Соккер.ру» не переоценивает выездную победу «Реала» в Мюнхене, поскольку «Бавария» пока не нажала на болевую точку Зидана – игру в защите.
Комментариев: 8
18:49 «Метц» - ПСЖ: стартовые составы 3
17:12 Слухи ПСЖ подготовил 55 млн евро для трансфера Санчеса, парижане также думают приобрести Озила 11
все материалы по этой теме
Турниры