«Лестер» и «Атлетико» сыграли вничью - в полуфинал выходят мадридцы

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Лестер» и «Атлетико» сыграли вничью, чего «матрасникам», победившим в первом матче, хватило для выхода в следующий раунд.

Лестер, стадион «Кинг Пауэр»

«Лестер Сити» – «Атлетико» – 1:1 (0:1)

Голы: Варди 61 - Ньигес 26

«Лестер Сити»: Шмейхель, Морган (Амарти 83), Фукс, Симпсон, Беналуан (Чилуэлл 46), Дринкуотер, Ндиди, Олбрайтон, Марез, Окадзаки (Ульоа 46), Варди.

Главный тренер: Крэйг Шекспир.

«Атлетико»: Облак, Годин, Савич, Хуанфран (Эрнандес 56), Луис (Корреа 74), Хименес, Карраско (Торрес 69), Габи, Коке, Ньигес, Гризманн.

Главный тренер: Диего Симеоне.

Предупреждения:

Судья: Джанлука Рокки.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.