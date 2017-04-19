Хет-трик Роналду выводит «Реал» в полуфинал Лиги чемпионов
В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» в дополнительное время решил вопрос выхода в полуфинал турнира, обыграв «Баварию».
Мадрид, стадион «Сантьяго Бернабеу»
«Реал» – «Бавария» – 4:2 (0:0; 1:2; 1:0; 2:0)
Голы: Роналду 76, Роналду 104, Роналду 109, Асенсио 112 - Левандовски 53 (пен), Рамос 78 (авт)
Первый матч: 2:1
«Реал»: Навас, Начо, Марсело, Карвахаль, Рамос, Модрич, Каземиро, Кроос (Ковачич 114), Иско (Васкес 71), Роналду, Бензема (Асенсио 64).
Главный тренер: Зинедин Зидан.
«Бавария»: Нойер, Боатенг, Хуммельс, Алаба, Лам, Видаль, Алонсо (Мюллер 75), Алькантара, Роббен, Рибери (Коста 71), Левандовски (Киммих 88).
Главный тренер: Карло Анчелотти.
Предупреждения: Видаль 5, Каземиро 40, Алонсо 70, Хуммельс 75, Роббен 101.
Удаление: Видаль 84 (вторая желтая).
Судья: Виктор Кашшаи.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Роналду просто великолепен..7 голов Баварии,переписывает свой рекорд..месси надо поучиться у Роналду забивать сильныйм командам..
100 гол Роналду в ЛЧ и 103 в Еврокубках) Просто супер результат..
Судья конечно лажал в обе стороны..Видеоповторы нужны очень..Но Реал в целом смотрелся лучше,и шанс на овертайм сам дал Баварии своим автоголом)
Роналду просто великолепен..7 голов Баварии,переписывает свой рекорд..месси надо поучиться у Роналду забивать сильныйм командам..
100 гол Роналду в ЛЧ и 103 в Еврокубках) Просто супер результат..
Судья конечно лажал в обе стороны..Видеоповторы нужны очень..Но Реал в целом смотрелся лучше,и шанс на овертайм сам дал Баварии своим автоголом)
После первого матча шансы у команд были примерно равны. Сразу можно было предсказать упорную битву с обилием фолов и максимальным эмоциональным напряжением. Первый тайм был просто отвратителен, ошибка на ошибке, срезы, пасы в никуда.
Пенальти спас игру, хоть он и был весьма спорным. Дальше началось какое-то безумие:
1. Видаль висел на желтой, сфолил, судья простил.
2. Видаль опять сфолил, судья простил.
3. Каземиро с желтой, сфолил, судья простил.
4. Видаль сыграл чисто, судья его удалил.
Я вообще был в шоке от этого венгра. Он принимал какие-то безумные решения!
Бавария играла лучше, ровно до того момента пока игру в собственные руки не взял Роналду.
Роналду строит - команда рушит! Так работал сегодня Реал.
Хет-трик в ворота лучшего вратаря мира (второй гол конечно же из оффсайда) и Криштиану Роналду самолично выводит Реал Мадрид в следующую стадию, тем самым подтверждает свое звание лучшего игрока мира последних десяти сезонов!
Лучший бомбардир в истории ЛЧ - 100 голов!
Лучший ассистент в истории ЛЧ - 32 паса!
Лучший исполнитель штрафных в истории ЛЧ - 12 голов!
Результат получен. Хейтеры посрамлены. Реал Мадрид в полуфинале.
Болельщикам Баварии очень обидно понимаю, но давайте будем откровенны, в первой игре судья чудил в вашу сторону, сегодня в сторону мадридцев. Так как большая часть фанов Баварии адекватные люди, я уверен, вопросов по этому противостоянию ни у кого не будет.
С победой уважаемых болельщиков Реала!
После первого матча шансы у команд были примерно равны. Сразу можно было предсказать упорную битву с обилием фолов и максимальным эмоциональным напряжением. Первый тайм был просто отвратителен, ошибка на ошибке, срезы, пасы в никуда.
Пенальти спас игру, хоть он и был весьма спорным. Дальше началось какое-то безумие:
1. Видаль висел на желтой, сфолил, судья простил.
2. Видаль опять сфолил, судья простил.
3. Каземиро с желтой, сфолил, судья простил.
4. Видаль сыграл чисто, судья его удалил.
Я вообще был в шоке от этого венгра. Он принимал какие-то безумные решения!
Бавария играла лучше, ровно до того момента пока игру в собственные руки не взял Роналду.
Роналду строит - команда рушит! Так работал сегодня Реал.
Хет-трик в ворота лучшего вратаря мира (второй гол конечно же из оффсайда) и Криштиану Роналду самолично выводит Реал Мадрид в следующую стадию, тем самым подтверждает свое звание лучшего игрока мира последних десяти сезонов!
Лучший бомбардир в истории ЛЧ - 100 голов!
Лучший ассистент в истории ЛЧ - 32 паса!
Лучший исполнитель штрафных в истории ЛЧ - 12 голов!
Результат получен. Хейтеры посрамлены. Реал Мадрид в полуфинале.
Болельщикам Баварии очень обидно понимаю, но давайте будем откровенны, в первой игре судья чудил в вашу сторону, сегодня в сторону мадридцев. Так как большая часть фанов Баварии адекватные люди, я уверен, вопросов по этому противостоянию ни у кого не будет.
С победой уважаемых болельщиков Реала!
болел за Баварию, но по игре Реал больше заслужил полуфинал, так что поздравляю мадридцев
Ты б лучше получше прочел сам пост, а не постскриптум.
Удачи и видеоповторов нам в помощь.
"Реал не может, судья нам поможет"
Hala Madrid!
А во втором тайме началось. Ещё один левый пенальти в ворота Реала, несправедливое удаление Видаля, гол Роналду из офсайда.
А ведь Кашшаи судья хороший, но судьи (главный и линейные) просто не успевали за игрой. Например, контакт Видаля с мячём судья не видел, он видел, что игрок Реала убегал в быструю атаку, а Видаль прыгнул ему в ноги. То, что чилиец сыграл в мяч Кашшаи не мог увидеть, судья вынес решение не видя мяч. Необходимы видеосудьи, которые будут смотреть повторы, выносить справедливое решение и объявлять его судье в поле. И никаких затяжек не будет.
Вот если представить, что видеоповторы ввели 10 лет назад, то Барселона не досчиталась бы пару кубков ЛЧ и ещё кучи трофеев. Поэтому сектантам не стоит гундеть.
Короче говоря, равный матч, равные соперники, куча судейских ошибок, Реал заслуженно проходит дальше, т.к. в первом матче был сильнее. В 1/2 хотелось бы Монако.
Марсело, Модрич и Роналду провели выдающийся матч.
ПыСы : очень радует Валера в комментаторской будке. Человек явно на своём месте. Интересно ведёт трансляцию мало чем уступая более опытному комментатору-напарнику.