Хет-трик Роналду выводит «Реал» в полуфинал Лиги чемпионов

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» в дополнительное время решил вопрос выхода в полуфинал турнира, обыграв «Баварию».

Мадрид, стадион «Сантьяго Бернабеу»

«Реал» – «Бавария» – 4:2 (0:0; 1:2; 1:0; 2:0)

Голы: Роналду 76, Роналду 104, Роналду 109, Асенсио 112 - Левандовски 53 (пен), Рамос 78 (авт)

Первый матч: 2:1

«Реал»: Навас, Начо, Марсело, Карвахаль, Рамос, Модрич, Каземиро, Кроос (Ковачич 114), Иско (Васкес 71), Роналду, Бензема (Асенсио 64).

Главный тренер: Зинедин Зидан.

«Бавария»: Нойер, Боатенг, Хуммельс, Алаба, Лам, Видаль, Алонсо (Мюллер 75), Алькантара, Роббен, Рибери (Коста 71), Левандовски (Киммих 88).

Главный тренер: Карло Анчелотти.

Предупреждения: Видаль 5, Каземиро 40, Алонсо 70, Хуммельс 75, Роббен 101.

Удаление : Видаль 84 (вторая желтая).

Судья: Виктор Кашшаи.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.